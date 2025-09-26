NTN24
Viernes, 26 de septiembre de 2025
Viernes, 26 de septiembre de 2025
Futbolistas

El emotivo video con el que el español Sergio Busquets anunció su retiro del fútbol tras más de 20 años de carrera y 36 títulos

septiembre 26, 2025
Por: Diana Pérez
Sergio Busquets | Foto: EFE
Sergio Busquets | Foto: EFE
Su familia, amigos, compañeros, staff y los técnicos que ha tenido a lo largo de su carrera también recibieron unas emotivas palabras.

El campeón del mundo con España Sergio Busquets, con un emotivo video, ha anunciado su retiro del fútbol profesional tras concluir la temporada actual con el Inter Miami.

Desde su cuenta en Instagram, el jugador de las ‘Garzas’ publicó un emotivo video en el que hace un repaso de sus mejores momentos y logros más importantes en el mundo del fútbol.

El clip empieza con la voz de Busquets diciendo: “hola a todos siento que ha llegado el momento de decir adiós a mi carrera como futbolista profesional”.

“Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia increíble que siempre soñé. El futbol me ha regalado vivencias únicas en lugares maravillosos junto a los mejores compañeros de viaje”, añadió.

“Guardo recuerdos muy felices desde niño desde Badía hasta el filiar del Barca pasando por Bardera, Lleida y Jabac”, sentenció.

El futbolista agradeció al Barcelona, el primer club de primera división en el que pudo jugar y con el que alzó varios títulos.

Con los culés ganó: nueve Campeonatos de España, siete Copas del Rey, siete Supercopas de España, tres Supercopa de Europa, tres Mundiales de Clubes y tres Champions League.

Es por esto describió al conjunto blaugrana como el club de su vida, en donde cumplió los sueños que tenía de niño.

o

“Vestí la camiseta que amaba en cientos de partidos, celebré muchos títulos y viví momentos en el Camp Nou que nunca olvidare”, expresó.

En el video mostraron sus mejores jugadas y goles durante su estancia en el conjunto español, en el que duró 15 años.

En el clip, Busquets también agradeció a la selección de España, con la que se coronó campeón del mundo en 2010 y campeón de Europa en 2012.

“Gracias a la selección española. Fue un honor representarla tantas veces y disfrutar de logros que siempre quedarán en mi corazón”, puntualizó.

Y, por último, pero no menos importante le dio las gracias a su equipo actual, el Inter Miami, al que llegó en julio de 2023.

Con las ‘Garzas’, el español ha ganado dos títulos: la Leagues Cup en 2023 y la Supporters Shield de Estados Unidos en la temporada 2023/2024.

Del conjunto norteamericano, Busquets explicó que está agradecido por llegar a un equipo en el que quiso vivir una nueva experiencia y aportar su grano de arena.

Su familia, amigos, compañeros, staff y los técnicos que ha tenido a lo largo de su carrera también recibieron unas emotivas palabras.

El video, que dura dos minutos con cuarenta y dos segundos termina con él diciendo: “me retiro muy feliz, orgulloso, pleno y sobre todo agradecido”.

Temas relacionados:

Futbolistas

Retiro

Inter de Miami

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

EE. UU. intensifica presencia militar en el Caribe con maniobras y pruebas de misiles: experto explica el poder de su armamento

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Maduro se está quedando con menos tiempo y menos opciones": Arturo McFields

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Congresistas del ala más radical del Partido Demócrata se movilizan con una resolución para impedir la escalada militar del Gobierno Trump en el Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué consecuencias tendría en la vida cotidiana de los venezolanos que Maduro imponga un 'Estado de conmoción'?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es muy importante que actúe ya": Luis Almagro hace urgente llamado a la CPI para que tome decisiones adicionales sobre el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué consecuencias puede traer para la credibilidad de la ONU la investigación pedida por Trump por presunto “triple sabotaje”?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Buque militar estadounidense/ Ilhan Omar - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Congresistas del ala más radical del Partido Demócrata se movilizan con una resolución para impedir la escalada militar del Gobierno Trump en el Caribe

Pruebas de los cuatro misiles en las costas de Florida | Foto: Marina de EE.UU.
Lanzamientos de misiles

EE. UU. intensifica presencia militar en el Caribe con maniobras y pruebas de misiles: experto explica el poder de su armamento

Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Maduro se está quedando con menos tiempo y menos opciones": Arturo McFields

Donald Trump ante la ONU - Foto AFP
Donald Trump

Mención de Trump sobre Maduro en la ONU "convirtió este tema en una discusión global": Pedro Urruchurtu

Asamblea General de la ONU /FOTO: EFE
Asamblea General de la ONU

¿Qué consecuencias puede traer para la credibilidad de la ONU la investigación pedida por Trump por presunto “triple sabotaje”?

Más de Deportes

Ver más
Trofeo Copa Sudamericana/ Estadios de Colombia - Fotos EFE
Copa Sudamericana

Esta sería la ciudad colombiana que albergaría la final de la Copa Sudamericana 2026

Fernando 'Bocha' Batista - Foto AFP
Fernando Batista

'Bocha' Batista justificó su decisión de no dar declaraciones en la rueda de prensa posterior a la debacle de La Vinotinto ante Colombia en Eliminatorias

Se conocen detalles de la indumentaria de la Tricolor para el Mundial 2026 - Foto: AFP
Selección Colombia

Se conocen más detalles de la que sería la indumentaria de la Selección Colombia para el Mundial de 2026

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro - AFP
Cartel de Los Soles

"Para Maduro, pasar el resto de sus días en una cárcel puede empezar a ser la mejor de sus opciones": Pedro Mario Burelli

Trofeo Copa Sudamericana/ Estadios de Colombia - Fotos EFE
Copa Sudamericana

Esta sería la ciudad colombiana que albergaría la final de la Copa Sudamericana 2026

Fernando 'Bocha' Batista - Foto AFP
Fernando Batista

'Bocha' Batista justificó su decisión de no dar declaraciones en la rueda de prensa posterior a la debacle de La Vinotinto ante Colombia en Eliminatorias

Trump y Petro. (EFE)
Lucha contra las drogas

Colombia se enfrenta a posible pérdida de certificación en lucha antidrogas por parte de Estados Unidos

Kamla Persad-Bissessar, Primera ministra de Trinidad y Tobago-Foto: AFP
Trinidad y Tobago

“Nada de eso está sucediendo”: Primera ministra de Trinidad y Tobago sobre la supuesta alianza con EE. UU. para agredir a Venezuela

Asamblea General de la ONU /FOTO: EFE
Asamblea General de la ONU

¿Qué consecuencias puede traer para la credibilidad de la ONU la investigación pedida por Trump por presunto “triple sabotaje”?

Bandera de Venezuela (EFE)
Venezolanos en España

Venezolanos en exilio piden al Congreso español incluir al Cartel de los Soles en lista de organizaciones terroristas de la UE

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda