El emotivo video con el que el español Sergio Busquets anunció su retiro del fútbol tras más de 20 años de carrera y 36 títulos

El campeón del mundo con España Sergio Busquets, con un emotivo video, ha anunciado su retiro del fútbol profesional tras concluir la temporada actual con el Inter Miami.

Desde su cuenta en Instagram, el jugador de las ‘Garzas’ publicó un emotivo video en el que hace un repaso de sus mejores momentos y logros más importantes en el mundo del fútbol.

El clip empieza con la voz de Busquets diciendo: “hola a todos siento que ha llegado el momento de decir adiós a mi carrera como futbolista profesional”.

“Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia increíble que siempre soñé. El futbol me ha regalado vivencias únicas en lugares maravillosos junto a los mejores compañeros de viaje”, añadió.

“Guardo recuerdos muy felices desde niño desde Badía hasta el filiar del Barca pasando por Bardera, Lleida y Jabac”, sentenció.

El futbolista agradeció al Barcelona, el primer club de primera división en el que pudo jugar y con el que alzó varios títulos.

Con los culés ganó: nueve Campeonatos de España, siete Copas del Rey, siete Supercopas de España, tres Supercopa de Europa, tres Mundiales de Clubes y tres Champions League.

Es por esto describió al conjunto blaugrana como el club de su vida, en donde cumplió los sueños que tenía de niño.

“Vestí la camiseta que amaba en cientos de partidos, celebré muchos títulos y viví momentos en el Camp Nou que nunca olvidare”, expresó.

En el video mostraron sus mejores jugadas y goles durante su estancia en el conjunto español, en el que duró 15 años.

En el clip, Busquets también agradeció a la selección de España, con la que se coronó campeón del mundo en 2010 y campeón de Europa en 2012.

“Gracias a la selección española. Fue un honor representarla tantas veces y disfrutar de logros que siempre quedarán en mi corazón”, puntualizó.

Y, por último, pero no menos importante le dio las gracias a su equipo actual, el Inter Miami, al que llegó en julio de 2023.

Con las ‘Garzas’, el español ha ganado dos títulos: la Leagues Cup en 2023 y la Supporters Shield de Estados Unidos en la temporada 2023/2024.

Del conjunto norteamericano, Busquets explicó que está agradecido por llegar a un equipo en el que quiso vivir una nueva experiencia y aportar su grano de arena.

Su familia, amigos, compañeros, staff y los técnicos que ha tenido a lo largo de su carrera también recibieron unas emotivas palabras.

El video, que dura dos minutos con cuarenta y dos segundos termina con él diciendo: “me retiro muy feliz, orgulloso, pleno y sobre todo agradecido”.