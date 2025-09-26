NTN24
Viernes, 26 de septiembre de 2025
La Vinotinto

Duras críticas contra La Vinotinto tras confirmarse rival del segundo partido amistoso de octubre: "Era preferible jugar contra el Vigía FC"

septiembre 26, 2025
Por: Luis Cifuentes
Selección de Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
La selección venezolana disputará dos juegos amistosos el próximo mes; no obstante, uno de los rivales ha desatado duras críticas contra la dirigencia.

El dolor por la eliminación de La Vinotinto del Mundial de 2026 tras la dura caída ante Colombia por 6 a 3 en Maturín sigue siendo tema de conversación entre los aficionados.

Tras la dura derrota ante la selección cafetera, que impidió la clasificación al repechaje del próximo mundial, fue despedido el entrenador argentino Fernando ‘Bocha’ Batista, por lo que actualmente La Vinotinto se encuentra sin entrenador.

En medio del cisma que se ha generado por la eliminación, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) confirmó el segundo partido amistoso de La Vinotinto de cara a la fecha FIFA de octubre.

Cabe resaltar que semanas atrás se confirmó que el primer partido amistoso después de la dura eliminación será ante la Argentina de Lionel Messi en Miami. Este juego se disputará el viernes 10 de octubre en el estadio Hard Rock.

Este jueves, la FVF confirmó el segundo encuentro amistoso para completar la jornada FIFA; no obstante, el rival no cayó nada bien entre los aficionados.

Se trata de la selección de Belice, una selección menor de la Confederación de Centroamérica, Norteamérica y el Caribe.

Belice será el segundo rival de La Vinotinto en la fecha FIFA de octubre. El partido se disputará el martes 14 de octubre, en el estadio Seatgeek de Chicago.

El anuncio generó todo tipo de reacciones en los aficionados venezolanos, muchos de los cuales despreciaron al rival y cuestionaron que no se haya anunciado un técnico en forma.

Sin DT no se debería jugar ni un amistoso, básicamente es tiempo perdido”; “¿Ajá y el técnico?; ”No es serio que vayan a jugar contra una de las peores selecciones de la liga B del continente”; “¿Para qué sirve eso si no tenemos DT sin objetivos claros?”; “Belice... ¡válgame Dios!”; “Mejor no jueguen más este año”; “Era preferible jugar contra el Vigía FC”, indicaron los aficionados.

