Martes, 02 de septiembre de 2025
Motivo por el cual el DT de la Selección Colombia convoco a Dayro Moreno - Fotos: EFE
Néstor Lorenzo

El entrenador de la selección Colombia explicó el motivo por el cual llamó a Dayro Moreno

septiembre 2, 2025
Por: Natalya Baquero González
En el mejor momento de su carrera deportiva y tras nueve años de ausencia, el delantero tolimense regresó a una convocatoria de la selección Colombia.

El combinado nacional se prepara para afrontar los dos últimos juegos por las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de 2026, encuentros en los que buscará sellar de manera directa su clasificación a la próxima cita mundialista.

Con el objetivo claro y teniendo en cuenta que Bolivia y Venezuela son rivales directos en las aspiraciones para llegar a la Copa del Mundo, el entrenador de la Tricolor, Néstor Lorenzo, convocó una lista de 26 jugadores, dentro de los que se destaca la presencia del delantero Dayro Moreno, uno de los atacantes con mejor presente futbolístico.

Moreno retorna a la Tricolor tras 9 años de ausencia y con muchas expectativas a su alrededor, teniendo en cuenta el gran momento que vive en su carrera deportiva de la mano de su club, el Once Caldas.

Su convocatoria a la selección Colombia es la recompensa al trabajo y dedicación del tolimense. Así lo expresó el entrenador del combinado nacional, el argentino Néstor Lorenzo, quien en diálogo con RCN expresó el motivo concreto por el cual tomó la decisión de incluir a Dayro, un jugador que venía siendo solicitado por parte de la afición.

“Los partidos que hizo en Copa Sudamericana, creo que fueron determinantes para su situación. Pensé que era el momento; a veces uno tiene delanteros que están ‘on fire’; los que ahora están muy bien son Jhon Córdoba y Luis Suárez; como tercero pensamos que podía venir Dayro”, expresó el técnico de la Tricolor.

Asimismo, recalco que esta es una “recompensa” al gran trabajo que viene realizando Moreno, quien es el máximo goleador colombiano en la historia y máximo artillero de la actual Copa Sudamericana, torneo en el que el Blanco Blanco avanzó a cuartos de final siendo el único equipo representante por Colombia.

“Todo jugador que es llamado a la selección, es un premio que recibe y creo que él lo toma así. Es un reconocimiento, viene haciendo las cosas bien; Dayro desde hace un tiempo está haciendo eso”, señaló Néstor Lorenzo.

o

De igual manera, el técnico indicó que invitó al delantero tolimense de 39 años a que disfrute y que desde su experiencia aporte tanto en lo futbolístico como en la parte de la convivencia.

“Vení con la ilusión de un chico, con toda la expectativa, aunque sin ninguna promesa. Disfrútalo y ayuda al equipo en todo, hasta en los consejos que les puedas dar”, puntualizó el técnico argentino al mando de la Tricolor.

Por ahora, y mientras Néstor Lorenzo evalúa si le da o no minutos a Dayro Moreno, la selección Colombia ultima detalles para lo que será su primer reto el próximo jueves 4 de septiembre, día en que la Tricolor se enfrentará a Bolivia.

