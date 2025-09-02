El indirectazo del técnico Hernán Darío Herrera a jugador de Colombia tras convocatoria de Dayro Moreno

Tras un inicio de temporada para el olvido en la Liga BetPlay Clausura 2025, el Once Caldas, equipo dirigido por Hernán Darío Herrera, consiguió su primera victoria en la competencia, luego de vencer 2 a 1 a Independiente Santa Fe en el estadio El Campín, partido válido por la novena fecha del fútbol profesional colombiano.

Fue un juego en el que Hernán Darío Herrera pudo contar con la mayor parte de la nómina principal con la cual ha enfrentado la Copa Sudamericana, a excepción de Dayro Moreno, una de sus grandes figuras, quien se encuentra ausente debido a su llamado a la selección Colombia, hecho que fue tema de conversación durante la rueda de prensa posterior al juego ante los Cardenales en la capital del país.

El “Arriero”, como también se le conoce al entrenador del Once Caldas, salió en defensa de los cuestionamientos que hace unos días hizo un futbolista del FPC sobre la convocatoria del máximo goleador colombiano a la Tricolor.

“Por ahí escuché el comentario de un jugador de Colombia, dudando de Dayro, que no podía estar en la selección; lo invito a que saque la rabia y la envidia, haga 400 goles o juegue en la selección y después hablamos”, señaló Hernán Darío Herrera.

Herrera también resaltó el trabajo del atacante tolimense, quien se ha destacado en el torneo internacional, en el cual es el actual “goleador de la Sudamericana”.

“Exijo respeto por Dayro (…) Antes de criticar, mírense la cara a ver por qué no están allá (selección)”, puntualizó el entrenador, quien de esta manera habría enviado un mensaje contundente a jugador de Atlético Nacional.

Al parecer, la respuesta en defensa del máximo goleador colombiano, hecha por parte de Hernán Darío Herrera, iría dirigida a Jorman Campuzano.

VEA TAMBIÉN Otra baja importante para la Vinotinto a dos días de jugar contra Argentina en Buenos Aires por Eliminatorias Sudamericanas o

Campuzano luego indicó que no tenía una mala intención con su comentario y que le parecía que el entrenador del Once Caldas habría interpretado lo que afirmó de otra manera. “Hasta el que no sabe de fútbol está feliz por la convocatoria de Dayro”, remató el jugador.