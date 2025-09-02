NTN24
Martes, 02 de septiembre de 2025
El Arriero en defensa de Dayro Moreno, tras su llamado a selección - Foto: EFE
Dayro Moreno

El indirectazo del técnico Hernán Darío Herrera a jugador de Colombia tras convocatoria de Dayro Moreno

septiembre 2, 2025
Por: Natalya Baquero González
El entrenador respondió de manera contundente ante las críticas por la convocatoria del atacante para los juegos de la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Tras un inicio de temporada para el olvido en la Liga BetPlay Clausura 2025, el Once Caldas, equipo dirigido por Hernán Darío Herrera, consiguió su primera victoria en la competencia, luego de vencer 2 a 1 a Independiente Santa Fe en el estadio El Campín, partido válido por la novena fecha del fútbol profesional colombiano.

Fue un juego en el que Hernán Darío Herrera pudo contar con la mayor parte de la nómina principal con la cual ha enfrentado la Copa Sudamericana, a excepción de Dayro Moreno, una de sus grandes figuras, quien se encuentra ausente debido a su llamado a la selección Colombia, hecho que fue tema de conversación durante la rueda de prensa posterior al juego ante los Cardenales en la capital del país.

El “Arriero”, como también se le conoce al entrenador del Once Caldas, salió en defensa de los cuestionamientos que hace unos días hizo un futbolista del FPC sobre la convocatoria del máximo goleador colombiano a la Tricolor.

“Por ahí escuché el comentario de un jugador de Colombia, dudando de Dayro, que no podía estar en la selección; lo invito a que saque la rabia y la envidia, haga 400 goles o juegue en la selección y después hablamos”, señaló Hernán Darío Herrera.

o

Herrera también resaltó el trabajo del atacante tolimense, quien se ha destacado en el torneo internacional, en el cual es el actual “goleador de la Sudamericana”.

“Exijo respeto por Dayro (…) Antes de criticar, mírense la cara a ver por qué no están allá (selección)”, puntualizó el entrenador, quien de esta manera habría enviado un mensaje contundente a jugador de Atlético Nacional.

Al parecer, la respuesta en defensa del máximo goleador colombiano, hecha por parte de Hernán Darío Herrera, iría dirigida a Jorman Campuzano.

o

Campuzano luego indicó que no tenía una mala intención con su comentario y que le parecía que el entrenador del Once Caldas habría interpretado lo que afirmó de otra manera. “Hasta el que no sabe de fútbol está feliz por la convocatoria de Dayro”, remató el jugador.

Temas relacionados:

Dayro Moreno

Director técnico

Convocatoria

Selección Colombia

Atlético Nacional

Fotos: Iván Duque/ Nicolás Maduro
Despliegue militar de Estados Unidos

"Cuando EE. UU. declara a un grupo como terrorista, está legitimado por ley para hacer capturas, persecuciones selectivas y operaciones de precisión contra su cúpula, de ahí el temor de Maduro": expresidente Duque

Juan Miguel Matheus, diputado legítimo de la Asamblea Nacional de 2015 - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"Nicolás Maduro tiene una máquina de triturar derechos humanos": Juan Miguel Matheus, diputado de la legítima Asamblea Nacional de 2015

c
Dictadura

Denuncian que los presos políticos venezolanos Roland Carreño y Freddy Superlano habrían sido trasladados del Helicoide a paradero desconocido

Uniformados de la Guardia Nacional (AFP)
Washington

¿Ha dado resultados el despliegue de la Guardia Nacional en Washington DC?

Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
Maduro y Petro

"Cada día Petro muestra más su complicidad con un régimen que tiene las horas contadas": Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial de Colombia

