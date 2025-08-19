NTN24
Martes, 19 de agosto de 2025
Deportistas de Lujo

Él es Juan José Giraldo, el joven colombiano que dejó el fútbol y el BMX para dedicarse a la natación y ahora ostenta récord sudamericano

agosto 19, 2025
Por: Natalya Baquero González
Con 19 años, Giraldo cuenta con varios reconocimientos deportivos en natación a nivel internacional, en los cuales ha dejado el nombre de Colombia en lo más alto.

Juan José Giraldo, desde muy pequeño, estuvo ligado al deporte; en sus tiempos libres practicaba varias disciplinas: fútbol, BMX y natación, siendo esta última la que escogió como estilo de vida y a la que decidió dedicarse después de una lesión.

El oriundo de la ciudad de Medellín, a sus 19 años, cuenta con varios reconocimientos y marcas deportivas a nivel internacional, números con los cuales ha dejado el nombre de Colombia en lo más alto, siendo campeón en el Campeonato Sudamericano Juvenil, junto con récord en la misma categoría y Juegos Sudamericanos Juveniles.

Cuando Juan José tenía 7 años, practicaba tres deportes: fútbol, BMX y natación, disciplinas que disfrutaba hacer, pero un día, en medio de uno de sus entrenamientos de bicicross, sufrió una lesión, situación que le impidió competir en una competencia de natación, hecho que lo llevó a tomar una decisión en su carrera deportiva.

A partir de esta situación y por elección personal, Juan José tomó la decisión de dedicarse únicamente al nado, el deporte preferido de su abuelo paterno, el cual también influyó de manera positiva en su salud, pues él ayudó a regular un diagnóstico de asma.

“Es un deporte que ayuda mucho con el tema respiratorio; desde ahí los ataques de asma que me daban pararon y también me enamoré del deporte”, comentó Giraldo a José Fernando Neira en Deportista de Lujo.

A partir de ese momento, comenzó a practicar esta disciplina que se convirtió en su estilo de vida y la cual, a pesar de los retos que enfrentó, especialmente en la época de la adolescencia, destaca el acompañamiento que tuvo por parte de sus padres y la institución educativa en la que desarrolló su bachillerato, pues fueron muy comprensibles para que él desempeñara sus actividades como deportista y estudiante.

A pesar de los sacrificios que tuvo que hacer para llegar a ser un deportista de alto rendimiento, no se arrepiente, pues este deporte le ha permitido vivir momentos llenos de grandes aprendizajes. “Con la natación gané muchas cosas”, manifestó Juan José.

Con el tiempo, su dedicación y constancia dieron frutos. A los 15 años tuvo la oportunidad de representar a Colombia en el torneo Sudamericano Juvenil en Perú, competencia en la que tuvo una destacada actuación, un hecho que llenó de orgullo a su familia y a su colegio.

En la actualidad, el joven deportista complementa su vida deportiva con la académica. El experto en la modalidad de pecho en natación sueña con ser un deportista íntegro; es por eso por lo que adelanta sus estudios en Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional, sede Medellín.

A sus 19 años, Giraldo tiene claros sus objetivos: a largo plazo, “participar en unos Juegos Olímpicos” y a corto plazo, “los Juegos Panamericanos”, competencias en las que sueña ser protagonista.

Juan José vive agradecido con la natación, deporte que le ha enseñado a ser una persona resiliente; a pesar de que en muchas ocasiones las cosas no salen como se espera, tiene claro que para lograr los sueños “hay que meterle corazón a los entrenamientos”, esto de la mano de la “responsabilidad y disciplina”, señaló el oriundo de Medellín a José Fernando Neira en Deportistas de Lujo.

