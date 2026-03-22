El final de la ruta: ciclista colombiano Nairo Quintana anunció su retiro tras 17 años de carrera

Este fin de semana, el mundo del ciclismo recibe una triste noticia tras conocerse que el corredor colombiano Nairo Quintana anunció su retiro. El colombiano, de 36 años, entre lágrimas anunció que se retirará del deporte que tanto ama cuando acabe la actual temporada.

Con una espectacular carrera desde su debut en 2009, Nairo decidió poner punto final a su larga trayectoria durante una rueda de prensa a la que convocó este domingo.

Durante la rueda de prensa ante los medios, Quintana afirmó, con la voz entrecortada, que "esta es una cita importante para mí, para mí familia, para mí gente y para todos los que han estado siempre al lado mío".

"El día de hoy he venido a contarles que es la última temporada que hago como ciclista profesional. No es mi última carrera, así que cada carrera que haga durante este año será esa gran fiesta, ese gran último baile en cada una de las competencias", añadió.

El ciclista del Movistar Team expresó que lo hace así porque "quiero disfrutar con loas aficionados también de estos momentos tan bonitos, con cada persona que ha estado al mí lado en estos 17 años de carrera profesional".

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El corredor de ruta, considerado como uno de los mejores latinoamericanos de todos los tiempos, cerrará una carrera llena de triunfos que consolidaron a Colombia en el primer plano de este deporte gracias a sus gestas en Europa.

El brillante escalador nacido en Boyacá, fue uno de los grandes protagonistas del pelotón al desafiar a grandes figuras como Chris Froome, Alberto Contador y Vincenzo Nibali.

La gran obsesión de "Nairoman" o el "Cóndor de los Andes", como tmabién es conocido, fue el Tour de Francia, pero tuvo que conformarse con tres podios: dos subcampeonatos, en 2013 y 2015, y un tercer puesto, en 2016.

En 2014 conquistó un Giro de Italia marcado por el frío extremo y dos años más tarde, en 2016, se coronó en la Vuelta a España, algo que solo había logrado su compatriota Luis "Lucho" Herrera en 1987.

En su despedida, Nairo puntualizó que "Cada subida, cada ataque, cada meta cruzada, llevan el esfuerzo de ese niño de Boyacá". El adiós de Nairo Quintana acerca el final de una generación laureada de ciclistas colombianos como Rigoberto Urán y Esteban Chaves, ambos ya retirados.