Reconocida ciclista sufrió fuerte accidente tras caerse por un barranco durante la carrera en Italia: reacción de sus rivales generó indignación

Durante la carrera Milán- San Remo ocurrió un fuerte e impactante accidente que le da la vuelta al mundo y que preocupa a más de uno.

La reconocida ciclista Debora Silvestri causó preocupación tras caerse por un barranco en plena carrera durante el descenso de Cipressa.

Cuando faltaban tan solo 25 kilómetros para la meta, en una de las curvas de herradura Debora venía con mucho exceso de velocidad y se encontró con unas ciclistas que estaban en el piso tras chocar momentos antes.

Silvestri no alcanzó a frenar a tiempo y en la bajada de la curva se estrelló contra otra ciclista, lo que ocasionó que terminara cayendo por el barranco.

En los videos que circulan en redes, de las imágenes sensibles del incidente, se puede ver a la ciclista caer y golpearse directamente la cabeza contra el suelo, para después quedar totalmente inconsciente.

Sin embargo, en redes la indignación es porque nadie, ni las ciclistas que estaban ahí presentes durante el accidente, se acercó a ayudarla rápidamente tras la caída.

"Literalmente, nadie acudió en su ayuda", "ni sus compañeras ni sus rivales se molestaron en preocuparse por ella", "¿y ninguno de esos idiotas viene en su ayuda?", "todos están o retomando el camino o arreglando el problema", "lo que más me sorprende es que los demás competidores la vean saltar la valla y no hagan nada al respecto", son algunos de los comentarios.

Tras el incidente, su equipo el Laboral Kutxa emitió un comunicado de su estado de salud informado que permanecerá hospitalizada y bajo supervisión médica.

"Después de ser atendida por los servicios médicos de carrera y de urgencias, Debora Silvestri se encuentra estable en estos momentos", aseguró el equipo.

Y finalizó el comunicado diciendo: "Permanecerá hospitalizada las próximas horas bajo supervisión médica y se le realizarán más pruebas para conocer el alcance de las lesiones".