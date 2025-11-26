NTN24
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Ciclista colombiano Fernando Gaviria - Foto: AFP
Ciclismo

Ciclista colombiano Fernando Gaviria condenado a dos meses de prisión condicional por conducir en estado de embriaguez

noviembre 26, 2025
Por: Natalya Baquero González
Los hechos por los que fue condenado el pedalista del Caja Rural ocurrieron el pasado mes de octubre en Mónaco.

El ciclista colombiano Fernando Gaviria, recientemente incorporado a las filas del Caja Rural-Seguros RGA, fue condenado a dos meses de prisión condicional y el pago de varias multas por conducir en alto estado de alicoramiento.

La decisión fue emitida por parte del tribunal de Mónaco, tras comprobarse el nivel de embriaguez en el que se encontraba el pedalista antioqueño el pasado 22 de octubre cuando transitaba por la rotonda del Cantón, donde fue detenido por la Policía del Principado.

Según la información recolectada por los medios franceses, Gaviria se encontraba en un estado de alicoramiento superior al permitido. “Presentaba claros síntomas de intoxicación y la medición arrojó 1,18 mg/l en el aire espirado, lo que equivale a unos 2,40 gramos por litro de sangre”, detalló en la condena el magistrado Florestan Bellinzona.

En medio de la audiencia en la que se declaró la pena a la que se debe someter el ciclista colombiano, este explicó lo sucedido aquel día: “Fue un error mío, no lo volveré a hacer. Presentaba estrés laboral y problemas familiares”.

Tras las declaraciones y los resultados emitidos por las autoridades sobre el estado de alicoramiento, el magistrado cuestionó el actuar de Fernando Gaviria: “¿Cree que este estilo de vida es compatible con la vida de un deportista de élite?”. Ante lo cual el pedalista de La Ceja, Antioquia, respondió: “No, no lo es. Soy consciente de que no es normal”.

Aparte de la condena de la libertad condicional, el tribunal le prohibió a Gaviria conducir en Mónaco por los próximos dos años; además, deberá pagar una multa por valor de 5.000 euros y tres más de menor cuantía, según se ha indicado desde la prensa francesa.

Esta noticia se da a conocer tan solo un día después de que el antioqueño fuera oficializado como nuevo integrante de la escuadra española Caja Rural-Seguros RGA, equipo UCI Pro Tour con el que correrá el próximo año.

