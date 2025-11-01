NTN24
Dibu Martínez

El grosero error del Dibu Martínez que le dio la ventaja al Liverpool ante el Aston Villa en la Premier League

noviembre 1, 2025
Por: Redacción NTN24
Dibu Martínez | Foto: AFP
El arquero argentino intentó hacer un pase a un defensor con tan mala suerte que su compañero no la esperaba y le quedó al rival que no perdonó.

Liverpool volvió a la victoria en la Premier League este sábado tras derrotar 2-0 al Aston Villa, después de acumular cuatro partidos consecutivos con derrota, algo que ya preocupaba a sus seguidores.

Mohamed Salah finalizando el primer tiempo y Ryan Gravenberch al minuto 58 fueron los anotadores del equipo dirigido por Arne Slot y en una de las anotaciones, el arquero argentino Emiliano ‘el Dibu’ Martínez se vio implicado.

o

El portero argentino recibió un pase hacia atrás del defensor Pau Torres, este controló el balón y se la iba a devolver a su compañero, con tan mala suerte que él no la esperaba y estaba Salah al asecho para aprovecharse del error y abrir el marcador.

El segundo tuvo responsabilidad por parte de la zaga defensiva del Aston Villa que intentó hacer un pase largo con tan mala suerte que fue capitalizado por un rival y Liverpool de una vez armó la jugada de ataque que culminó con un disparo de Gravenberch que se desvió en un defensa y descolocó al Dibu, quien ya estaba jugado y nada pudo hacer.

La victoria pone al Liverpool tercero en la Premier League parcialmente con 18 unidades, pues la fecha no se ha terminado, mientras que Aston Villa se queda en la casilla 11 con 15 puntos.

La próxima fecha Aston Villa recibirá al Bournemouth mientras que Liverpool visitará al Manchester City en el partido con mayores pergaminos de la jornada 11 de la liga inglesa.

