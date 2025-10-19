El ‘Dibu’ Martínez hizo dos paradas en menos de 40 segundos y enmudeció al público del club local contra el que se enfrentó su equipo en Inglaterra

El portero argentino Emiliano ‘El Dibu’ Martínez protagonizó una de las grandes jugadas en la octava fecha de la liga en Inglaterra tras atajar en menos de 40 segundos dos balones en medio de la visita de su club, el Aston Villa, al Tottenham.

Las paradas se dieron en el minuto 54 del encuentro y fueron fundamentales en un partido que, finalmente, ganó el Aston Villa.

El partido se encontraba, para el momento en que aparecieron las manos salvadoras del ‘Dibu’, empatado 1 a 1. Luego, en el minuto 77, el Aston Villa encontraría en los pies de otro argentino, Emiliano Buendía, la anotación de la victoria.

La primera atajada fue una sensacional volada del argentino tras un remate de media distancia del mediocampista portugués del Tottenham João Palhinha. El despeje provocó un tiro de esquina desde el que vino un nuevo ataque del conjunto local, con sede en Londres, en el que se dio el segundo desvío, esta vez con el pie, por parte del 'Dibu'.

De esta manera los ‘Spurs’, que arrancaron el partido por delante en el marcador gracias a un gol del uruguayo Rodrigo Bentacur (5'), terminaron perdiendo tras los potentes disparos del británico Morgan Rogers (al minuto 37) y de Buendía (77).

La del domingo es la segunda derrota del Tottenham en la Premier League. El equipo entrenado por el danés Thomas Frank arrancó el fin de semana en el podio, pero cae hasta la sexta posición, perjudicado por el resto de resultados de la jornada.

Por su parte el Aston Villa, décimo con 12 puntos, tiene una dinámica inversa. Los hombres de Unai Emery encadenan una tercera victoria consecutiva en Premier League, luego de no haber sumado ninguna durante las cinco primeras fechas.

El club de Birmingham protagonizó una segunda mitad mejor que la de los locales, y selló la victoria con un bonito gol.

Desde el círculo central, Matty Cash envió un balón largo hacia la banda derecha, donde Lucas Digne lo bajó y se la dejó de cara a Buendía. El argentino golpeó con potencia y precisión para amarrar los tres puntos en el norte de Londres.

El Tottenham visitará el martes al Mónaco en la Liga de Campeones, mientras que el Aston Villa viajará el jueves a Países Bajos para medirse al G.A. Eagles en la Europa League.