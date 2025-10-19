NTN24
Domingo, 19 de octubre de 2025
Domingo, 19 de octubre de 2025
Dibu Martínez

El ‘Dibu’ Martínez hizo dos paradas en menos de 40 segundos y enmudeció al público del club local contra el que se enfrentó su equipo en Inglaterra

octubre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Emiliano 'Dibu' Martínez, arquero argentino / FOTO: EFE
Emiliano 'Dibu' Martínez, arquero argentino / FOTO: EFE
Las paradas se dieron en el minuto 54 del encuentro y fueron fundamentales en un partido que, finalmente, ganó el Aston Villa.

El portero argentino Emiliano ‘El Dibu’ Martínez protagonizó una de las grandes jugadas en la octava fecha de la liga en Inglaterra tras atajar en menos de 40 segundos dos balones en medio de la visita de su club, el Aston Villa, al Tottenham.

Las paradas se dieron en el minuto 54 del encuentro y fueron fundamentales en un partido que, finalmente, ganó el Aston Villa.

El partido se encontraba, para el momento en que aparecieron las manos salvadoras del ‘Dibu’, empatado 1 a 1. Luego, en el minuto 77, el Aston Villa encontraría en los pies de otro argentino, Emiliano Buendía, la anotación de la victoria.

o

La primera atajada fue una sensacional volada del argentino tras un remate de media distancia del mediocampista portugués del Tottenham João Palhinha. El despeje provocó un tiro de esquina desde el que vino un nuevo ataque del conjunto local, con sede en Londres, en el que se dio el segundo desvío, esta vez con el pie, por parte del 'Dibu'.

De esta manera los ‘Spurs’, que arrancaron el partido por delante en el marcador gracias a un gol del uruguayo Rodrigo Bentacur (5'), terminaron perdiendo tras los potentes disparos del británico Morgan Rogers (al minuto 37) y de Buendía (77).

La del domingo es la segunda derrota del Tottenham en la Premier League. El equipo entrenado por el danés Thomas Frank arrancó el fin de semana en el podio, pero cae hasta la sexta posición, perjudicado por el resto de resultados de la jornada.

Por su parte el Aston Villa, décimo con 12 puntos, tiene una dinámica inversa. Los hombres de Unai Emery encadenan una tercera victoria consecutiva en Premier League, luego de no haber sumado ninguna durante las cinco primeras fechas.

El club de Birmingham protagonizó una segunda mitad mejor que la de los locales, y selló la victoria con un bonito gol.

o

Desde el círculo central, Matty Cash envió un balón largo hacia la banda derecha, donde Lucas Digne lo bajó y se la dejó de cara a Buendía. El argentino golpeó con potencia y precisión para amarrar los tres puntos en el norte de Londres.

El Tottenham visitará el martes al Mónaco en la Liga de Campeones, mientras que el Aston Villa viajará el jueves a Países Bajos para medirse al G.A. Eagles en la Europa League.

Temas relacionados:

Dibu Martínez

Premier League

Inglaterra

Liga Inglesa

Aston Villa

Tottenham

Futbolistas

Fútbol inglés

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué mensaje envía Trump a Maduro con el despliegue militar más grande en décadas en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué busca OpenAI con la inclusión de material erótico en ChatGPT para usuarios adultos verificados?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Estamos en un momento muy tenso": analista geopolítico sobre declaraciones de Trump hacia Maduro y el régimen

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué rumbo tomará Bolivia tras el fin de la era socialista? Esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Trump recibe a Zelenski tras conversación con Putin: ¿por qué se van a reunir?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Están bajo amenaza las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia por cuenta de la violencia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Despliegue militar | Foto AFP
Despliegue militar

El Pentágono, en respuesta a NTN24, no negó la existencia de operaciones de bombarderos y helicópteros de EE. UU. cerca de Venezuela y explicó el objetivo de estas acciones

Donald Trump y Nicolas Maduro / FOTO: EFE
Donald Trump

Donald Trump: "Maduro ha ofrecido todo, tienes razón, ¿sabes por qué? Porque sabe que no se puede joder con Estados Unidos"

Cupula chiavista / FOTO: EFE
Delcy Rodríguez

Propuesta enviada por Delcy y Jorge Rodríguez a EE. UU. rechazada por la Casa Blanca, incluía que Maduro renunciara en 3 años, según AP

Figura de José Gregorio Hernández (AFP)
José Gregorio Hernández

Estos son los milagros que llevaron a José Gregorio Hernández, el "médico de los pobres", a la santidad

Foto de referencia (Canva)
Elecciones en Colombia

¿Están bajo amenaza las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia por cuenta de la violencia?

Más de Deportes

Ver más
Así será el camino de la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial de Chile - Foto: AFP
Selección Colombia sub-20

Colombia en busca de su primer título en el Mundial Sub-20: así será el recorrido de la ‘tricolor’ en el certamen

Colombia ante Ecuador en Eliminatorias al Mundial 2026 - Foto: EFE
Ranking FIFA

Selección sudamericana ascendería en el ranking FIFA tras amistosos y sueña con ser parte de bombo privilegiado para el sorteo del Mundial 2026

Hansi Flick y Lamine Yamal | Foto: EFE
Lamine Yamal

“Algún día”: Hansi Flick se refirió a la posibilidad de que Lamine Yamal se quede con el Balón de Oro

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Premio Nobel de la Paz

Premio Nobel, una bomba atómica contra la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y Nicolás Maduro - Foto EFE
Venezuela

"El caos es Maduro y se puede poner peor siempre y cuando él, Diosdado y Padrino sigan en el poder": David Smolansky sobre un posible cambio de gobierno en Venezuela

Actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, interpretando el personaje de la 'Chilindrina', del programa 'El Chavo del 8' - Foto: EFE
La Chilindrina

María Antonieta de las Nieves habló del futuro de su personaje ‘La Chilindrina’: “Ya se fue”

Así será el camino de la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial de Chile - Foto: AFP
Selección Colombia sub-20

Colombia en busca de su primer título en el Mundial Sub-20: así será el recorrido de la ‘tricolor’ en el certamen

Colombia ante Ecuador en Eliminatorias al Mundial 2026 - Foto: EFE
Ranking FIFA

Selección sudamericana ascendería en el ranking FIFA tras amistosos y sueña con ser parte de bombo privilegiado para el sorteo del Mundial 2026

Morral táctico como el que llevaban los excursionistas
Detenciones arbitrarias

Detienen a jóvenes excursionistas en el parque Henri Pittier que portaban morrales tácticos con la bandera de EE.UU.

Foto de referencia: AFP
Israel

Israel conmemora el segundo aniversario del ataque de Hamás en medio de la expectativa por los diálogos para terminar el conflicto

María Corina Machado el día de la votación - AFP
Premio Nobel de la Paz

"Coraje civil" y los criterios que reunió María Corina Machado para ser galardonada con el Nobel de la Paz

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda