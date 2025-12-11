NTN24
Jueves, 11 de diciembre de 2025
María Corina Machado, Nobel de Paz

Mejor tarde que nunca: presidente de Panamá entrega a Machado un vestido que le regaló para la ceremonia del Nobel

diciembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
José Raúl Mulino, presidente de Panamá saluda a la nobel de la paz / Foto: @JoseRaulMulino
Machado recibió para una próxima ocasión el vestido que iba a usar en la ceremonia de entrega del galardón el miércoles.

"A la orden, con todo lo que necesite, apoyo, consejo, amigo", dijo el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, a la nobel de la paz y líder opositora venezolana, María Corina Machado, al hacerle entrega de un vestido que le regaló para que lo luciera en la ceremonia de entrega del galardón, al que la dirigente no logró llegar a tiempo.

Mulino, en compañía de la primera dama panameña, Maricel Cohen de Mulino, recibieron con un gran abrazo a Machado y la entrega del regalo en el vestíbulo del Grand Hotel, en el centro de Oslo.

"Bueno, sus vestimentas que no se puso, que se las acabamos de entregar", contó a la AFP el presidente Mulino, al confirmar que viajaron de Panamá a Noruega con el vestido para la ceremonia de recepción del Nobel de la Paz, que Machado finalmente no pudo usar porque no llegó a tiempo.

"No lo pudo usar ahora pero lo puede usar para una mejor ocasión", soltó la esposa del mandatario panameño, que aseguró desear verla con el traje "muy pronto en Venezuela".

Machado, muy apurada para ofrecer un discurso en el Parlamento noruego el jueves a primera hora, pidió al equipo de la organización Nobel que esperaran unos minutos porque no quería dejar de agradecer a la pareja panameña "todo el apoyo" que le han dado, dijo.

"Espero volver pronto y que nos veamos en Panamá y en Venezuela", le dijo Machado a Mulino cuando se estrechaban en un fuerte abrazo.

