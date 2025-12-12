NTN24
Viernes, 12 de diciembre de 2025
Shakira

Shakira hace historia en 2025 al realizar la gira más taquillera del año y ser la primera artista latina en superar escandalosa cifra en ventas

diciembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Shakira, artista colombiana / FOTO: EFE
Billboard resaltó que la gira de Shakira, 'Las Mujeres Ya No Lloran', se ha convertido en un símbolo de resiliencia para el género y la industria musical.

La cantante colombiana Shakira, quien sigue haciendo historia con su gira Las Mujeres Ya No Lloran, se ha destacado como una de las artistas más destacadas a nivel global.

De acuerdo con un informe de Billboard, ‘Las mujeres ya no lloran’ se ha convertido en el tour latino realizado por una mujer más taquillero de la historia.

Según la famosa revista, la colombiana ha dominado el mercado, llegando a generar más de 327 millones de dólares por las más de 2.5 millones de entradas que ha vendido desde el inicio de su gira.

Gracias a ello, Shakira se convirtió en la primera artista latina en superar los 100 millones de dólares en ventas.

De igual manera, se mencionó que antes del tour las expectativas iniciales eran bajas en comparación con el éxito alcanzado por Shakira, quien ha generado más de 300 millones de dólares con su gira.

Billboard resaltó que la gira de Shakira, 'Las Mujeres Ya No Lloran', se ha convertido en un símbolo de resiliencia para el género y la industria musical, destacando su increíble labor.

La gira ha sido un éxito rotundo, con presentaciones en ciudades clave de Europa y América, y todos los shows se han agotado rápidamente, en algunos casos en cuestión de minutos.

Shakira es una de las cantantes colombianas más queridas y reconocidas a nivel mundial gracias a sus grandes éxitos como ‘Waka Waka’, ‘La Bicicleta’, ‘La Tortura’, entre otros.

o

Hace pocos días, la barranquillera recibió el premio inaugural Global Touring Icon Award entregado por la famosa revista estadounidense Billboard.

Esa plataforma, especializada en información sobre la industria musical, reconoció con el galardón el trabajo de Shakira en su vigente y exitosa gira mundial 'Las Mujeres Ya No Lloran'.

El reconocimiento fue anunciado en la Cumbre de Música en Vivo de Billboard 2025 celebrada el lunes en West Hollywood, California, al que la colombiana no logró asistir pues se encontraba precisamente terminando las presentaciones de su paso por Colombia y preparando las de Ecuador para el próximo fin de semana.

Además de anunciar el premio, Billboard Boxscore, una clasificación que recopila y clasifica las giras y residencias musicales más taquilleras y con mayor asistencia de la industria musical, reveló la escandalosa cifra de 13 dígitos que recaudó Shakira con su gira durante las primeras 64 fechas.

