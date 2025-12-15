NTN24
Lunes, 15 de diciembre de 2025
WWE

El mundo de la WWE despide a una de sus grandes leyendas: John Cena

diciembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
John Cena, luchador de la WWE y actor estadounidense - Foto: EFE
Con una reverencia y un saludo militar el apodado 'The Chain Gang Soldier' se retiró los cuadriláteros.

John Cena, luchador profesional de la WWE se despidió como todo un señor de los cuadriláteros. Lo hizo con una derrota ante Gunther durante la función de Saturday Night’s Main Event, celebrada en Washington.

El retiro del histórico peleador de 48 años reunió a más de 19.000 aficionados en la Capital One Arena, ubicada en la capital estadounidense.

A lo largo de la pelea, Cena estuvo cerca de llevarse la victoria, no obstante, su contrincante logró imponerse al aplicar una llave al cuello que dejó fuera de combate al norteamericano.

Una vez finalizado el duelo, el apodado ‘The Chain Gang Soldier’, con una reverencia y un saludo militar, le dijo adiós a la disciplina que le dio la fama mundial.

La WWE (World Wrestling Entertainment) es la empresa de entretenimiento deportivo más grande del mundo, famosa por su lucha libre profesional que combina deporte y espectáculo, con historias guionizadas, personajes (superestrellas), combates coreografiados y grandes eventos televisados y en vivo, operando también en cine y otros negocios.

Es una compañía global con millones de fans que presenta una narrativa de "buenos contra malos" (técnicos vs. rudos) en un formato de "telenovela deportiva".

Cena es considerado de forma generalizada como uno de los mejores luchadores de la historia y un ícono cultural que logró trascender el ámbito de la lucha libre profesional.

Asimismo, posee la marca histórica de más títulos mundiales en la WWE, con un total de 17 reinados reconocidos, divididos entre 14 Campeonatos de la WWE y 3 Campeonatos Mundiales Peso Pesado.

También obtuvo el Campeonato de los Estados Unidos en cinco ocasiones, además de títulos en pareja, lo que le permitió alcanzar el reconocimiento como “Grand Slam Champion”.

Entretanto, alcanzó la gloria en el Royal Rumble en dos oportunidades (2008 y 2013) y el maletín de Money in the Bank en 2012.

Fuera del ring, Cena deja sello propio tras haber marcado su enorme influencia cultural y su compromiso con causas solidarias.

Tras su retiro como luchador activo, Cena continuará vinculado a la WWE como embajador oficial.

