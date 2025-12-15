NTN24
Lunes, 15 de diciembre de 2025
Honduras

Hondureños cumplen dos semanas sin saber quién será su futuro presidente; en Chile el proceso tomó unas horas

diciembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Elecciones en Honduras (AFP)
Este convulso proceso electoral en Honduras contrasta con los pacíficos y democráticos comicios que se vivieron en las últimas horas en Chile.

Los hondureños cumplen este lunes dos semanas sin saber quién será su próximo presidente, a la espera de un escrutinio especial que definirá al ganador entre el conservador Nasry Asfura, apoyado por Donald Trump, y el derechista Salvador Nasralla.

Asfura, empresario de 67 años, aventaja por menos de dos puntos porcentuales a Nasralla, un presentador de televisión de 72 años que denuncia "fraude" en favor de su oponente en los comicios del 30 de noviembre.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció el escrutinio de casi 2.800 actas con "inconsistencias", tras un conteo de votos que sufrió varias interrupciones por fallos informáticos, esto por las acusaciones de Nasralla, secundadas por la izquierda gobernante.

"El CNE tiene lista la logística (...), ahora corresponde a los partidos políticos enviar" a sus delegados, señaló en X la presidenta del CNE, Ana Paola Hall.

La credibilidad del árbitro electoral hondureño está bajo sospecha porque sus máximos directivos representan a los tres principales partidos.

La diferencia entre los candidatos punteros es de unos 42.000 votos. Según Nasralla, al que Trump considera casi comunista, las actas que serán revisadas representan medio millón de sufragios, por lo que no baja los brazos.

No obstante, no hay luces sobre lo que será este proceso y el CNE tiene plazo hasta el 30 de diciembre.

Pero la elección no solo ha estado marcada por la demora sino también por la mano de Estados Unidos. Esto luego de que el presidente Donald Trump indultara al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, del mismo partido que Asfura.

El exmandatario purgaba 45 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico.

Aunque Trump asegura que Hernández fue víctima de una injusticia, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, insiste en que el exgobernante es culpable.

Para Castro, la "injerencia" de Trump e irregularidades como la coacción que supuestamente ejercieron pandilleros para votar configuran un "golpe electoral".

El candidato de derecha José Antonio Kast se convirtió el domingo en el nuevo presidente del país al vencer a la izquierdista Jeannette Jara en un balotaje en el que logró una importante diferencia.

El proceso, que duró solo algunas horas, se llevó los elogios por su rapidez y su efectividad, que difiere completamente con la situación que se vive en Honduras.

