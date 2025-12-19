NTN24
Viernes, 19 de diciembre de 2025
Radamel Falcao García estaría en el radar de un equipo argentino - Foto: AFP
Radamel Falcao García

El nombre de Radamel Falcao García vuelve a estar en el radar de un equipo argentino

diciembre 19, 2025
Por: Natalya Baquero González
El “Tigre” no ve actividad deportiva desde junio del 2025 pero a pesar de eso, el futbolista ha manifestado su deseo de regresar a las canchas el próximo año.

El histórico delantero de la selección Colombia, Radamel Falcao García, quien se encuentra alejado de las canchas desde el pasado mes de junio, luego de finalizar su vínculo con Millonarios, se encontraría en el radar de un equipo del fútbol argentino.

Todo indica que Gimnasia Esgrima de la Plata sería la escuadra que por segunda ocasión tendría al experimentado jugador dentro de sus opcionados para reforzar la delantera en la temporada 2026.

Al parecer, este conjunto de La Plata habría mostrado algún tipo de interés a inicios de este 2025 por el “Tigre”, pero en aquel momento este tomó la decisión de extender su vinculación con el equipo colombiano.

Esto de acuerdo a la información compartida por el periodista Fernando Pujol, el cual por medio de sus redes sociales entregó detalles sobre el interés de Gimnasia de Esgrima para sumar a sus filas al experimentado jugador que en 2026 cumplirá 40 años.

“Al igual que en enero de este año, el nombre de Radamel vuelve a estar en lista", comenzó diciendo, pero de igual manera aclara que "todavía no está en carpeta, pero hay una posibilidad”.

De igual manera, el periodista dejó ver que, aunque Falcao es un jugador atractivo y con experiencia, “no es la única, e integra una serie de opciones pensando en reforzar la delantera".

Aunque el experimentado atacante lleva seis meses sin jugar profesionalmente fútbol, tampoco ha anunciado su retiro. Por el contrario, ha manifestado su deseo de regresar a las canchas el próximo año y continuar su carrera como futbolista profesional. Esto luego de una pausa que uso para dedicarle a su familia.

Por lo menos, así lo dejó ver durante su presencia en Washington, previo al sorteo de la Copa Mundial de 2026, en la cual expresó: "Vamos a ver (...) Yo estoy queriendo jugar. Vamos a ver en enero".

Aunque el samario referente de la selección Colombia no juega de manera profesional, continúa adelantando entrenamiento de manera personal, manteniéndose en forma para cuando se dé la oportunidad de regresar a las canchas.

Temas relacionados:

Radamel Falcao García

El Tigre

Fútbol argentino

Selección Colombia

