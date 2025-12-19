Así será la remodelación de la casa de la selección Colombia: el proyecto de ampliación ya fue adjudicado

La remodelación de la casa de la Selección Colombia, que había sido anunciada unos meses atrás, comenzará a ejecutarse de “manera inmediata”, según la información compartida por parte del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien entregó detalles de la inversión y adjudicación de este proyecto que promete convertirse en un escenario deportivo de alta envergadura.

“¡La ampliación del estadio Metropolitano ya fue adjudicada! Con una inversión de más de 45 millones de dólares, de los impuestos de los barranquilleros, el sueño de un Metro más grande ya es una realidad”, expresó Char por medio de sus redes sociales.

Este proyecto fue adjudicado por un valor de $172.969.667.789 al consorcio Metro Estadio, integrado por Convias S.A.S., Terrapin S.A.S., Proyectos y Gestión del Desarrollo S.A.S., Engenieria S.A.S.

La ampliación del escenario deportivo contempla el aumento del aforo al público, que pasará de 45.994 espectadores a 60.013.

También incluye la transformación de la fachada, la cual será bioclimática, tensada y contará con una malla microperforada de poliéster de alta tenacidad. Adicionalmente, tendrá 10 nuevos espacios de enfermería, más 280 sanitarios y 72 urinarios.

Se espera que esta obra esté terminada antes del mes de noviembre del 2026, teniendo en cuenta que el estadio Metropolitano albergará la gran final de la Copa Sudamericana 2026.

Aunque la remodelación comenzará de manera inmediata, el alcalde de Barranquilla indicó que el Junior jugará su último encuentro allí, el próximo 15 de enero. Un partido con el que los "Tiburones" se despedirán del escenario que los vio ganar títulos y reconocimiento a nivel internacional durante la última década.

“Tenemos una gran noticia para la hinchada rojiblanca: aunque las obras iniciarán de manera inmediata, el próximo 15 de enero volveremos a encontrarnos en casa para vivir el partido Junior vs. Independiente Santa Fe por la Superliga. Este será el último encuentro para darle gracias al Metro que tantas alegrías nos dio, antes de reencontrarnos con uno que estará a otro nivel”, manifestó el alcalde.