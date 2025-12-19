NTN24
Viernes, 19 de diciembre de 2025
Viernes, 19 de diciembre de 2025
Remodelación estadio Metropolitano - Foto: X @AlejandroChar
Remodelación estadio Metropolitano - Foto: X @AlejandroChar
Barranquilla

Así será la remodelación de la casa de la selección Colombia: el proyecto de ampliación ya fue adjudicado

diciembre 19, 2025
Por: Natalya Baquero González
El alcalde de Barranquilla indicó que el Junior jugará su último encuentro allí el próximo 15 de enero del 2026.

La remodelación de la casa de la Selección Colombia, que había sido anunciada unos meses atrás, comenzará a ejecutarse de “manera inmediata”, según la información compartida por parte del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien entregó detalles de la inversión y adjudicación de este proyecto que promete convertirse en un escenario deportivo de alta envergadura.

o

“¡La ampliación del estadio Metropolitano ya fue adjudicada! Con una inversión de más de 45 millones de dólares, de los impuestos de los barranquilleros, el sueño de un Metro más grande ya es una realidad”, expresó Char por medio de sus redes sociales.

Este proyecto fue adjudicado por un valor de $172.969.667.789 al consorcio Metro Estadio, integrado por Convias S.A.S., Terrapin S.A.S., Proyectos y Gestión del Desarrollo S.A.S., Engenieria S.A.S.

La ampliación del escenario deportivo contempla el aumento del aforo al público, que pasará de 45.994 espectadores a 60.013.

También incluye la transformación de la fachada, la cual será bioclimática, tensada y contará con una malla microperforada de poliéster de alta tenacidad. Adicionalmente, tendrá 10 nuevos espacios de enfermería, más 280 sanitarios y 72 urinarios.

Se espera que esta obra esté terminada antes del mes de noviembre del 2026, teniendo en cuenta que el estadio Metropolitano albergará la gran final de la Copa Sudamericana 2026.

o

Aunque la remodelación comenzará de manera inmediata, el alcalde de Barranquilla indicó que el Junior jugará su último encuentro allí, el próximo 15 de enero. Un partido con el que los "Tiburones" se despedirán del escenario que los vio ganar títulos y reconocimiento a nivel internacional durante la última década.

“Tenemos una gran noticia para la hinchada rojiblanca: aunque las obras iniciarán de manera inmediata, el próximo 15 de enero volveremos a encontrarnos en casa para vivir el partido Junior vs. Independiente Santa Fe por la Superliga. Este será el último encuentro para darle gracias al Metro que tantas alegrías nos dio, antes de reencontrarnos con uno que estará a otro nivel”, manifestó el alcalde.

Temas relacionados:

Barranquilla

Estadios

Junior

Copa Sudamericana

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Soy inocente, no soy ningún terrorista": habla la tía del primer adolescente condenado por el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El pueblo de Venezuela está esperando que Estados Unidos lo libere": Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Gobierno de Bolivia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Nicolás Maduro pide apoyo militar a Colombia mientras Estados Unidos intensifica sus ataques en el Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"La presión de Estados Unidos tiene asustado a Nicolás Maduro": analistas tras bloqueo a buques petroleros que operan en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El régimen busca lesionar la fibra más sensible de cualquier sociedad": abogada sobre menor venezolano condenado a 10 años de prisión

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cómo ha sido la gestión de Donald Trump a puertas de cumplir su primer año de Gobierno desde que regresó al poder en EE. UU.?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Deportes

Ver más
Mario Pineida | Foto: AFP
Asesinato

Los detalles del asesinato de Mario Pineida, futbolista del Barcelona de Guayaquil, quien fue asesinado a tiros junto con su pareja

Entrenadores de fútbol, Davide Ancelotti y Carlo Ancelotti - Foto: EFE
Ancelotti

Hijo de Carlo Ancelotti, en su primera experiencia como técnico, fue despedido tan solo seis meses después de asumido el cargo

Lionel Messi/ Selección Colombia 2005 - Fotos EFE
Messi

"Lo llamaron loco": importante plataforma iguala a Messi con reconocido jugador del fútbol colombiano

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Foto de una prisión y del rapero estadounidense Sean 'Diddy' Combs - Fotos: Pexels / EFE
Diddy Combs

Se filtran imágenes del rapero Sean 'Diddy' Combs desde la prisión: su aspecto es otro

Excongresista colombiana, Aida Merlano | Foto: EFE
Aída Merlano

Condenan a la excongresista Aida Merlano a 3 años y 5 meses de prisión por fuga en 2019

Maduro y Petro / Foto AFP
Maduro

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Mario Pineida | Foto: AFP
Asesinato

Los detalles del asesinato de Mario Pineida, futbolista del Barcelona de Guayaquil, quien fue asesinado a tiros junto con su pareja

Entrenadores de fútbol, Davide Ancelotti y Carlo Ancelotti - Foto: EFE
Ancelotti

Hijo de Carlo Ancelotti, en su primera experiencia como técnico, fue despedido tan solo seis meses después de asumido el cargo

Alexandre de Moraes | Foto: EFE
Brasil

Juez brasileño Alexandre de Moraes se pronuncia tras el retiro de sanciones por parte de Estados Unidos en su contra: “la verdad prevaleció”

Grupo Firme - Foto AFP
Conciertos

Confirman al cantante colombiano que hará parte de la segunda fecha de Grupo Firme en su presentación en Bogotá

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre