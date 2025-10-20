NTN24
Lunes, 20 de octubre de 2025
Gianni Infantino presidente de la FIFA y su compromiso con la FBF en su centenario - Foto: EFE
El presidente de la FIFA se comprometió a llevar un Mundial a país sudamericano por fuera de la organización de la copa del 2030

octubre 20, 2025
Por: Natalya Baquero González
En la conmemoración de los 100 años de la Federación Boliviana de Fútbol, el máximo dirigente del fútbol mundial aseguró que llevará a Bolivia un evento mundialista.

La Federación Boliviana de Fútbol celebró su centenario en medio de un evento en el que se inauguró el primer complejo deportivo de la FBF que llevará por nombre “Casa de la Verde”, un reciento que albergará a las selecciones de las diferentes categorías, un proyecto con el que se busca potenciar el rendimiento deportivo de los y las futbolistas de este país.

A este evento asistió el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien, en medio de su discurso, el máximo dirigente del fútbol mundial, se comprometió a llevar a esta nación un certamen mundialista.

"Vamos a traer un Mundial aquí, por supuesto, vamos a ver de qué Mundial hablamos, pero con estas infraestructuras que se están construyendo aquí, con la pasión por el fútbol que tiene este país, claro que tenemos que seguir apoyando", expresó Infantino.

A este evento también acudió el electo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, con quien aseguró el italiano Gianni Infantino, al mando de la FIFA, ya comenzó conversaciones con la finalidad de crear estrategias que permitan fortalecer el balompié de este país: "para ver cómo podemos ayudar, contribuir y dar más al fútbol aquí en Bolivia".

Entre tanto, el representante de la Conmebol, Alejandro Domínguez, le solicitó al líder del ente regulador del fútbol mundial que ese compromiso se lleve a cabo y que no quede en el aire: "Que cumpla la promesa de que vamos a tener un mundial en Bolivia".

o

Asimismo, aprovecho el espacio para ratificar que, en el año 2027, en el país andino se llevará a cabo la gran final de la Copa Sudamericana, torneo al que el territorio boliviano tuvo que postergar su postulación debido a los trabajos de refacción a los que será sometido el escenario deportivo Ramón Aguilera, el cual albergará este evento deportivo.

Allí Domínguez ratificó que desde la Conmebol garantizarán que la gran final de este torneo futbolístico “sea única”.

Bolivia, cabe recordar, no hace parte de la lista de países que organizarán el Mundial 2030. Ese privilegio lo tienen de momento, Paraguay, Uruguay y Argentina.

