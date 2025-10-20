Revelan el ranking de las selecciones más caras del mundo que se han clasificado al Mundial 2026 en listado que pone a Colombia en el ‘top 10’

El próximo año Canadá, Estados Unidos y México acogerán la edición número 23 de una Copa del Mundo, certamen en el que la selección Colombia aseguró su séptima participación tras clasificar de manera al torneo que por primera vez en su historia contará con la participación de 48 selecciones.

Al torneo se han clasificado 28 selecciones que, en un reciente listado publicado por el portal Transfermark, fueron organizadas según el valor que tienen en el mercado de fichajes sus últimos jugadores convocados.

La Tricolor se encuentra dentro del top diez de los equipos mejor valorizados que hasta el momento que se han clasificado al certamen más importante del fútbol a nivel mundial que se disputará en territorio norteamericano entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

El conjunto nacional, cabe destaca, regresa a una Copa del Mundo, tras su ausencia en el torneo mundialista de Qatar de 2022.

En una lista que es liderada por la selección de Inglaterra, que alcanza un valor de 1.024 millones de euros, la Tricolor se encuentra en la sexta casilla, valorada en 290.3 millones de euros, un valor con el que supera a equipos como Costa de Marfil, Senegal, Japón y Ghana, esto según la información replicada por el medio AS Colombia.

Este es el top 10 de las selecciones clasificadas al Mundial de 2026 hasta la fecha

1. Inglaterra: 1.000 millones de euros.

2. Brasil – 914,5 millones de euros.

3. Argentina - 772.2 millones de euros.

4. Marruecos - 395.8 millones de euros.

5. Estados Unidos - 304.3 millones de euros.

6. Colombia - 290.3 millones de euros.

7. Costa de Marfil - 278.2 millones de euros.

8. Senegal - 260 millones de euros.

9. Japón - 202.5 millones de euros.

10. Ghana - 199.3 millones de euros.