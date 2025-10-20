NTN24
Lunes, 20 de octubre de 2025
Lunes, 20 de octubre de 2025
Selección Colombia dentro de las más valorizadas - Foto: AFP
Selección Colombia dentro de las más valorizadas - Foto: AFP
Selección Colombia

Revelan el ranking de las selecciones más caras del mundo que se han clasificado al Mundial 2026 en listado que pone a Colombia en el ‘top 10’

octubre 20, 2025
Por: Natalya Baquero González
El conjunto nacional hace parte de los 28 equipos clasificados al certamen mundialista que se llevará a cabo en territorio norteamericano.

El próximo año Canadá, Estados Unidos y México acogerán la edición número 23 de una Copa del Mundo, certamen en el que la selección Colombia aseguró su séptima participación tras clasificar de manera al torneo que por primera vez en su historia contará con la participación de 48 selecciones.

Al torneo se han clasificado 28 selecciones que, en un reciente listado publicado por el portal Transfermark, fueron organizadas según el valor que tienen en el mercado de fichajes sus últimos jugadores convocados.

La Tricolor se encuentra dentro del top diez de los equipos mejor valorizados que hasta el momento que se han clasificado al certamen más importante del fútbol a nivel mundial que se disputará en territorio norteamericano entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

El conjunto nacional, cabe destaca, regresa a una Copa del Mundo, tras su ausencia en el torneo mundialista de Qatar de 2022.

o

En una lista que es liderada por la selección de Inglaterra, que alcanza un valor de 1.024 millones de euros, la Tricolor se encuentra en la sexta casilla, valorada en 290.3 millones de euros, un valor con el que supera a equipos como Costa de Marfil, Senegal, Japón y Ghana, esto según la información replicada por el medio AS Colombia.

Este es el top 10 de las selecciones clasificadas al Mundial de 2026 hasta la fecha

1. Inglaterra: 1.000 millones de euros.
2. Brasil – 914,5 millones de euros.
3. Argentina - 772.2 millones de euros.
4. Marruecos - 395.8 millones de euros.
5. Estados Unidos - 304.3 millones de euros.
6. Colombia - 290.3 millones de euros.
7. Costa de Marfil - 278.2 millones de euros.
8. Senegal - 260 millones de euros.
9. Japón - 202.5 millones de euros.
10. Ghana - 199.3 millones de euros.

Temas relacionados:

Selección Colombia

Ranking

Mundial 2026

Copa Mundial del Fútbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué mensaje envía Trump a Maduro con el despliegue militar más grande en décadas en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"En la fase dos se va a capturar a los líderes del Cartel de los Soles": exoficial de Inteligencia de EE. UU. sobre despliegue en el Caribe, calificado como el más grande en 30 años

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Lo que va a pasar para Colombia va a ser catastrófico": Jaime Florez, portavoz del Partido Republicano sobre aranceles anunciados por Trump

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Jefe del narcotráfico" y "lunático": las profundas consecuencias de crisis Trump - Petro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Luego de 20 años dejan al país en la peor crisis de los últimos 50 años”: exrepresentante de Bolivia ante la OEA tras elecciones presidenciales

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Es necesario para forzar a Petro a cambiar su actitud de ser cada vez más laxo con Maduro": análisis de declaración de Trump sobre el presidente colombiano

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro y Donald Trump (AFP)
Gobierno de Colombia

"Jefe del narcotráfico" y "lunático": las profundas consecuencias de crisis Trump - Petro

Nuevo presidente de Bolivia | Foto EFE
Bolivia

“Luego de 20 años dejan al país en la peor crisis de los últimos 50 años”: exrepresentante de Bolivia ante la OEA tras elecciones presidenciales

Gustavo Petro en Washington en 2023 - Foto EFE
Gustavo Petro

"Al presidente Petro lo pueden extraditar por volverse un aliado del jefe del cartel de los soles": Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia de Colombia

ITALIA: Cardenal Pietro Parolin - 70 años / Foto AFP
Presos políticos en Venezuela

El contundente discurso del Cardenal Pietro Parolin por la liberación de los presos políticos en Venezuela: "Sólo así tu luz brillará en las tinieblas"

Donald Trump - AFP
Crisis EE. UU. - Colombia

Trump confirma que impondrá aranceles a Colombia y lanza de nuevo duros cuestionamientos a Petro: "Tienen el peor presidente de su historia, es un lunático"

Más de Deportes

Ver más
Jugador de la NFL Keontez Lewis | Foto: AFP
NFL

El impactante golpe en la cabeza que sufrió un jugador de la NFL por el que fue hospitalizado y que conmociona al mundo del deporte

20 años del primer gol de Falcao con River Plate - Foto: EFE
Radamel Falcao García

Hoy se cumplen 20 años del debut goleador de Radamel Falcao García con River Plate

Así le fue al Cali y Santa Fe en el inicio de la Copa Libertadores Femenina 2025 - Foto: EFE
Copa Libertadores

Balance positivo para los equipos colombianos en el inicio de la Copa Libertadores Femenina 2025

Opinión

Ver más
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Despliegue militar | Foto AFP
Despliegue militar

El Pentágono, en respuesta a NTN24, no negó la existencia de operaciones de bombarderos y helicópteros de EE. UU. cerca de Venezuela y explicó el objetivo de estas acciones

Jugador de la NFL Keontez Lewis | Foto: AFP
NFL

El impactante golpe en la cabeza que sufrió un jugador de la NFL por el que fue hospitalizado y que conmociona al mundo del deporte

20 años del primer gol de Falcao con River Plate - Foto: EFE
Radamel Falcao García

Hoy se cumplen 20 años del debut goleador de Radamel Falcao García con River Plate

Así le fue al Cali y Santa Fe en el inicio de la Copa Libertadores Femenina 2025 - Foto: EFE
Copa Libertadores

Balance positivo para los equipos colombianos en el inicio de la Copa Libertadores Femenina 2025

Lectura del fallo en segunda instancia en contra de Uribe - Foto: AFP
Álvaro Uribe

Definida la fecha y hora en la que se llevará a cabo la lectura del fallo en segunda instancia en contra de Álvaro Uribe

Ataque de Estados Unidos en el Caribe - Captura de video proporcionado por el Gobierno de EE. UU.
Donald Trump

Este es el documento en el que Donald Trump declara "conflicto armado formal" contra los carteles de drogas

Foto de referencia (Canva)
Elecciones en Colombia

¿Están bajo amenaza las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia por cuenta de la violencia?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda