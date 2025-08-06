El tenso cruce del medallista olímpico Noah Lyles con compañero con el que representó a EE. UU. en París 2024: sufrió empujón al final de una carrera

El medallista olímpico estadounidense Noah Lyles, quien se destacó en las últimas justas de París 2024, protagonizó este martes una polémica con uno de sus compañeros del equipo estadounidense con quien también compartió delegación en los Olímpicos.

El hecho tuvo lugar durante una carrera en territorio estadounidense que tuvo como los grandes protagonistas a los dos deportistas olímpicos.

En un video captado, que se ha hecho viral en redes sociales, se puede ver la carrera y al final el enfrentamiento y la discusión entre ambos corredores.

Noah Lyles llegó primero, pero su compañero Kenneth Bednarek, ganador de la medalla de plata en 200 metros en París 2024, lo empujó al llegar a la meta.

Cabe recordar que en la competencia de 200 metros planos en las justas de París, Lyles llegó tercero, por lo que la rivalidad entre ambos se ha hecho más grande.

"Te digo, si tienes un problema, espero una llamada", le dijo Bednarek a su compañero en plena transmisión televisiva de NBC. Lyles no dudó en responderle: "Sabes qué, tienes razón. Tienes razón. Hablemos después de esto".

Según explicó Bednarek, Lyles llegando la meta miró hacia atrás con el objetivo de sacar a relucir su triunfo.

"El resumen es, no me hagas eso, yo no hago ninguna de esas cosas. No es buen carácter. Eso es básicamente todo. Al final del día, él ganó la carrera. Tengo que darle crédito. Fue el mejor hombre hoy", indicó.

"Comportamiento antideportivo y no trato con eso. Es un factor de respeto. Está fresco. La última vez que nos alineamos, lo vencí, eso es todo lo que puedo decir. La próxima vez que nos alineemos, voy a ganar. Eso es todo lo que importa", advirtió.

Por su parte, Lyles, no quiso dar más detalles de su enfrentamiento con su compañero de selección al cual se enfrentará en septiembre durante los campeonatos del mundo en Tokio.

"Por órdenes del entrenador, sin comentarios", dijo Lyles.