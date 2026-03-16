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Lunes, 16 de marzo de 2026
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Yerry Mina

Entrenador del Cagliari sale en defensa de Yerry Mina y las críticas sobre su rendimiento: "todos somos responsables, ganemos o perdamos"

marzo 16, 2026
Por: Diana Pérez
Yerry Mina | Foto: EFE
Yerry Mina | Foto: EFE
En mayo de 2025 Mina firmó su renovación con el club italiano hasta 2028.

El colombiano Yerry Mina no vive uno de sus mejores momentos en Italia, en donde ha recibido duras críticas por su rendimiento en los últimos partidos con el Cagliari.

En el reciente partido que enfrentó ante el Pisa, su equipo cayó 3-1 en condición de visitante y con el resultado, el defensa de la 'Tricolor' recibió una mala calificación de 6.4 en Sofascore.

Esto sumado a sus lesiones han hecho que la actual temporada de Mina no sea la mejor, siendo calificado por los aficionados y algunos medios italianos como "desastroso".

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Ante las fuertes críticas que ha recibido en las últimas horas, quien salió en su defensa fue su entrenador, el italiano Fabio Pisacane.

El entrenador del Cagliari fue contundente a la hora de señalar que cuando el equipo pierde es responsabilidad de todos, no solo de un jugador.

Pisacane les respondió a un periodista que le dijo en la conferencia de prensa postpartido que Yerry había sido "desastroso", diciendo: "Represento al equipo en este momento y Mina ha sido importante en los últimos años para Cagliari en lograr los objetivos y lo está haciendo también esta temporada".

"Entonces, perdóname pero no me centro en el nivel individual, me centro en que soy responsable de cómo salimos al campo y cómo nos preparamos", agregó el italiano.

Además, detalló que es consciente de que las cosas "no nos están saliendo bien ahora mismo", pero que "estamos haciendo nuestra parte".

"Siento que todos somos responsables, ganemos o perdamos", sentenció el entrenador durante la conferencia de prensa.

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En mayo de 2025 Mina firmó su renovación con el club italiano hasta 2028. El defensa cafetero llegó al club en enero de 2024 procedente de la Fiorentina y desde entonces se ha convertido en una pieza fundamental en la zona defensiva, hasta la actual temporada en donde su rendimiento no ha sido el mejor.

El Cagliari se encuentra en un momento crítico debido a que está en el puesto 15 en la Serie A con tan solo 30 puntos.

El conjunto en el que juega el defensa cafetero solo ha ganado siete juegos, empatado nueve y perdido 13 cuando ya se cumple la jornada 29 del torneo.

Su posición lo pone contra las cuerdas tras estar a tan solo dos puestos de ingresar a la zona de descenso en la que se encuentran el Pisa, equipo que lo derrotó recientemente.

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