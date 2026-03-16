Prográmese: horario y dónde ver la semifinal del Clásico Mundial entre Venezuela vs. Italia

Este lunes 16 de marzo Venezuela e Italia se medirán en la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el loanDepot park de Miami.

El encuentro comenzará a las 8:00 p.m. ET (hora del Este de EE. UU.). A continuación, el horario a seguir en América Latina:

Venezuela: 8:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

México (Centro): 6:00 p.m.

República Dominicana / Puerto Rico: 8:00 p.m.

Dónde ver el juego (Canales y Streaming):

La transmisión está disponible a través de las siguientes señales según la región:

Venezuela:

Televen, Venevisión, TVES, IVC, ByM Sports

Béisbol Play, Disney+ Premium

Colombia y resto de Latinoamérica:

ESPN

Disney+ Premium

México

Canal 9 (Nu9ve), Canal 5, TUDN, ESPN

ViX, Disney+ Premium

Estados Unidos:

ESPN, FOX Sports

¿Cómo llega Venezuela ante Italia?

Venezuela llega a la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026 tras lograr una victoria histórica de 8-5 sobre el campeón defensor, Japón, en los cuartos de final.

Con este triunfo, la selección venezolana no solo avanzó a su primera semifinal desde 2009, sino que también aseguró su clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Previamente, clasificó a cuartos de final al quedar en segunda posición en fase de grupos (Grupo D con 3 victorias y una derrota) escoltando a República Dominicana.

¿Cómo llega Italia ante Venezuela?

Italia llega a la semifinal de manera invicta y como la gran revelación del torneo, luego de ganar sus cinco partidos disputados hasta el momento.

La novena europea, dirigida por el ex-receptor ítalo-venezolano Francisco Cervelli, alcanzó esta instancia histórica por primera vez tras superar a potencias tradicionales del béisbol (en fase de grupo a México y Estados Unidos) en 4tos a Puerto Rico.

El ganador de este duelo avanzará a la Gran Final que se disputará el martes 17 de marzo contra Estados Unidos.