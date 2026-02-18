Entrenador reveló que Messi se enojó porque lo sustituyó en un partido cuando jugaba en el PSG: "Me dijo: 'Tienes que preguntarme'"

Lionel Messi es sin duda uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol mundial. El ‘10’ de la selección argentina tiene en su palmarés los trofeos más importantes, incluidos un Mundial de selecciones y múltiples Champions League.

El jugador rosarino es ficha clave en cada uno de los equipos a los que arriba y hoy por hoy es la gran estrella del Inter de Miami, club al que llegó en 2024 tras varias temporadas en el París Saint-Germain de Francia.

Precisamente, en las últimas horas, el entrenador que lo dirigió en el equipo francés dio a conocer una anécdota que tuvo con el astro argentino en pleno partido.

Se trata del entrenador gaucho Mauricio Pochettino, quien estuvo en el equipo parisino entre 2020 y 2022.

El actual entrenador de la selección de Estados Unidos reveló la respuesta de Lionel Messi tras sustituirlo durante un partido con el PSG.

"Estaba decepcionado y me dijo: 'Tienes que preguntarme'”, señaló en entrevista con High Performance.

El entrenador argentino explicó que la razón por la cual decidió sacar del encuentro a Messi fue una dolencia en la rodilla que venía padeciendo.

"Pero yo debía priorizar la salud de su rodilla. Después de ese partido, volvió, metió un gol contra Manchester City y, en el vestuario, simplemente me abrazó", relató.

Cabe resaltar que Pochettino no solo dirigió a Messi, sino también a jugadores como Neymar y Mbappé juntos, lo que requería un manejo grupal al máximo nivel.

“Lionel Messi, Neymar Junior y Kylian Mbappé parecían más grandes que el propio club. Estos jugadores suman más seguidores que la institución. Cada decisión afecta a millones de personas", expresó.

"Nunca hubo problemas de disciplina ni de falta de respeto con ellos. Siempre fueron profesionales con nosotros", concluyó.