Escudería Williams de la F1 correrá con un monoplaza que lleva un diseño en homenaje al piloto colombiano Juan Pablo Montoya

El excorredor Juan Pablo Montoya ha sido el piloto colombiano con mayor reconocimiento a nivel internacional, por sus grandes actuaciones en la Fórmula 1, certamen en el que brilló en varias oportunidades.

Recientemente, la escuadra británica Williams Racing, una con la cual Montoya tuvo grandes resultados durante su paso por la máxima categoría del automovilismo en el periodo 2001-2006, presentó un diseño con el cual rinde homenaje a la época en la que el cafetero corrió con esta escuadra.

El prototipo creado se asemeja al vehículo FW24, auto con el que el expiloto colombiano corrió durante el año 2002. Este monoplaza hará parte del Gran Premio de los Estados Unidos desde el viernes 17 hasta el 19 de octubre.

“Un clásico regresa. El espíritu de 2002 renace. Presentamos nuestra imagen para el Gran Premio de Estados Unidos de 2025. Celebrando nuestra herencia y avanzando juntos”, manifestó la escudería en la presentación oficial en Austin, Texas.

Por medio de sus redes sociales, Williams Racing compartió un video e imágenes en las que se ve al excorredor de la Fórmula 1, Juan Pablo Montoya, apreciando cada uno de los detalles del prototipo con el que rememora sus épocas de gloria.



“Un momento de círculo completo para Juan Pablo. Condujo el OG, y ahora ve renacer su espíritu”, se lee en el mensaje que acompaña el post en la red social de Instagram.

Por sus expresiones, todo parece indicar que el diseño retro del FW24 cumplió con las expectativas que tenía en un inicio Montoya, quien en su momento había señalado a MontoyAS que: “La verdad es superchévere porque trae buenas memorias. Williams, para mí fue parte de mi familia; me sentía como corriendo con familia y todo. Entonces es muy chévere”.

Sin duda alguna, un gran homenaje para el expiloto bogotano, quien corrió durante el periodo 2001-2004 con la escudería británica, época en la que tuvo la oportunidad de enfrentarse a uno de los mejores corredores en la historia, el alemán Michael Schumacher.