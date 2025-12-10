NTN24
Miércoles, 10 de diciembre de 2025
cardenal Baltazar Porras

Régimen quitó el pasaporte al Cardenal Porras cuando viajaba a España: Cabello lo ha amenazado varias veces

diciembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Cardinal Baltazar Enrique Porras / Foto: AFP
La práctica de retención o anulación del pasaporte es común en Venezuela por parte del régimen, que se ha incrementado luego de las elecciones presidenciales del 2024.

Este miércoles, mientras en Noruega se denunciaban los abusos que se siguen cometiendo en Venezuela durante la ceremonia del Nobel a María Corina Machado, el cardenal Baltasar Porras era víctima de una nueva retaliación.

Cuando pretendía salir de Venezuela para viajar a España por Colombia, las autoridades de migración le retiraron su pasaporte, según un vocero de la ONG Provea.

El coordinador general de Provea, Oscar Murillo, escribió en su cuenta en X: "Cardenal Baltazar Porras ha sido víctima de la retención de pasaporte en el aeropuerto de Maiquetía y, por lo tanto, no pudo viajar a su destino. Iba a Colombia para tomar un vuelo hacia España".

Monseñor Porras estaría de regreso a su residencia en Caracas.

"Debemos recordar que la retención y /o la invalidación del documento de identidad se sumó a otras violaciones de derechos fundamentales en medio del esquema represivo que se consolidó tras el 28J", dijo Murillo.

La práctica de retención o anulación del pasaporte es común en Venezuela por parte del régimen, que se ha incrementado luego de las elecciones presidenciales del 2024.

También ocurrió con la defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel, quien además de ser víctima de la anulación de su documento, se encuentra detenida y aún hoy, desaparecida.

Pero además en el caso de Porras ha sido directamente atacado por el chavismo, tanto por Nicolás Maduro como por el considerado número dos, Diosdado Cabello.

Nicolás Maduro cargó contra el cardenal venezolano Baltasar Porras, hace un mes y dijo que "conspiró toda su vida" contra el hoy santo José Gregorio Hernández.

Entretanto, Diosdado Cabello ha acusado a Baltazar Porras de ponerse a la orden de María Corina Machado para conspirar contra el gobierno.

El Cardenal tampoco pudo viajar a los actos de conmemoración de la beatificación de José Gregorio Hernández en Isnotú, porque se le impidió abordar el avión.

Mientras que ha recibido varios ataques de adeptos al régimen.

