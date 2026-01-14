NTN24
Presos políticos en Venezuela

Abogado penalista sugiere una ley de amnistía para presos políticos del régimen en Venezuela: “Es la forma más expedita de que podamos tenerlos libres de toda culpa”

enero 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El programa La Tarde de NTN24 entrevistó al abogado Joel García, quien analizó las recientes excarcelaciones en el país.

El abogado Joel García, especialista en derecho penal, se refirió en NTN24 a las excarcelaciones que ha llevado a cabo el régimen de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero por parte de Estados Unidos.

Durante una entrevista con el programa La Tarde, García indicó que Venezuela “está en un período de transición” y que la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, sabe que ese proceso está en marcha.

o

“Si se quiere llegar a esa paz, a esa estabilidad política, hay que darle libertad plena a todos los presos políticos, pero eso no se obtiene así a cuenta gotas como se está haciendo, esto se hace a través de una ley en el Poder Legislativo: una ley de amnistía”, señaló.

El abogado argumentó que con una ley de amnistía mueren todos los hechos contra los acusados. “Es la forma más expedita de que podamos tener a todos los presos políticos libres de toda culpa”, comentó.

o

Añadió que hasta ahora todos los presos por razones políticas que el régimen ha excarcelado tienen que cumplir con medidas cautelares.

“Muchos de ellos están en juicio todavía, les pueden en cualquier momento revocar la medida o bien condenarlos en esos juicios, y sabemos que todos son inocentes”, aseveró.

Señaló, además, que se trata de una medida selectiva por parte del régimen en la que se desconocen los criterios implementados: “Esto no es verdaderamente buscar la paz social”, dijo.

