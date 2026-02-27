NTN24
Viernes, 27 de febrero de 2026
Neymar

Neymar se hace viral tras ser captado simulando una falta en frente del árbitro en pleno partido: "debería ser tarjeta roja directa"

febrero 27, 2026
Por: Diana Pérez
Neymar | Foto: EFE
El artillero logró darle el triunfo a su equipo anotando un doblete que pone cada vez más lejos al Santos de la zona de descenso.

El virtuoso delantero Neymar volvió a ser el tema de conversación en las redes sociales y no precisamente por el doblete con el que le dio el triunfo al Santos.

El artillero no solo es conocido en el mundo del fútbol por sus regates y maneras de desequilibrar al rival, sino también porque hay ocasiones que exagera o simula faltas.

Tal y como hizo en el partido que enfrentó ante el Vasco da Gama, encuentro en el que simuló una falta ante la mirada del árbitro.

Durante el minuto 27 del primer tiempo, Neymar tuvo un acalorado intercambio con un defensa rival.

o

Cuando el árbitro llega a separar a ambos jugadores se encuentra con la escena de Neymar fingiendo haber recibido un cabezazo por parte del rival. Al punto que se tira al puso y te tapa la cara, para luego dar unas vueltas en el suelo.

Tras esto, el juez del encuentro optó por mostrarle a los dos la tarjeta amarilla, cosa que no le gustó al atacante del Santos.

En un video que se hizo viral se ve a Neymar totalmente enojado reclamándole al árbitro por sacarla la amarilla.

Sin embargo, en redes dicen que es momento de que su manera de simular faltas sea castigada.

"Neymar es un idiota. Siempre lo ha sido", "Ese Neymar es tan patético", "Una simulación así debería ser tarjeta roja directa", "Neymar es una vergüenza", "Neymar debería retirarse", "los jugadores de simuladores deberían ser expulsados ​​del fútbol", son algunos de los comentarios.

Pese a esto, el artillero logró darle el triunfo a su equipo anotando un doblete que pone cada vez más lejos al Santos de la zona de descenso.

Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez calificó de "amigo y socio" a Donald Trump en medio de su pedido para que Estados Unidos cese los bloqueos y sanciones contra Venezuela

Foto de referencia (EFE)
El Mencho

¿Quién tomará la posición del abatido 'Mencho' en el Cartel Jalisco Nueva Generación?

Foto: EFE
Cuba

Residente en Miami aparece en la lista de detenidos del régimen cubano tras ataque a un embarcación: "ellos aseguran que me tienen a mí ahí en Cuba y yo estoy aquí"

Larry Devoe/ Tarek William Saab - Fotos EFE
Tarek William Saab

Experta analiza si la historia represiva de la Fiscalía del régimen de Venezuela en manos de Tarek William Saab continuará con Larry Devoe

Venezolanos ondean la bandera de su país - Foto de referencia: EFE
Dictadura en Venezuela

"En Venezuela se necesita un gobierno que le dé continuidad a lo que ocurrió el 3 de enero": politólogo Walter Molina Galdi

