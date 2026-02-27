Neymar se hace viral tras ser captado simulando una falta en frente del árbitro en pleno partido: "debería ser tarjeta roja directa"

El virtuoso delantero Neymar volvió a ser el tema de conversación en las redes sociales y no precisamente por el doblete con el que le dio el triunfo al Santos.

El artillero no solo es conocido en el mundo del fútbol por sus regates y maneras de desequilibrar al rival, sino también porque hay ocasiones que exagera o simula faltas.

Tal y como hizo en el partido que enfrentó ante el Vasco da Gama, encuentro en el que simuló una falta ante la mirada del árbitro.

Durante el minuto 27 del primer tiempo, Neymar tuvo un acalorado intercambio con un defensa rival.

VEA TAMBIÉN "Los jugadores le hicieron la cama a Gallardo": hinchada de River Plate sale en defensa de su extécnico o

Cuando el árbitro llega a separar a ambos jugadores se encuentra con la escena de Neymar fingiendo haber recibido un cabezazo por parte del rival. Al punto que se tira al puso y te tapa la cara, para luego dar unas vueltas en el suelo.

Tras esto, el juez del encuentro optó por mostrarle a los dos la tarjeta amarilla, cosa que no le gustó al atacante del Santos.

En un video que se hizo viral se ve a Neymar totalmente enojado reclamándole al árbitro por sacarla la amarilla.

Sin embargo, en redes dicen que es momento de que su manera de simular faltas sea castigada.

"Neymar es un idiota. Siempre lo ha sido", "Ese Neymar es tan patético", "Una simulación así debería ser tarjeta roja directa", "Neymar es una vergüenza", "Neymar debería retirarse", "los jugadores de simuladores deberían ser expulsados ​​del fútbol", son algunos de los comentarios.

Pese a esto, el artillero logró darle el triunfo a su equipo anotando un doblete que pone cada vez más lejos al Santos de la zona de descenso.