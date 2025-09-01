Este es el motivo por el que Lewis Hamilton recibió una dura sanción y perderá posiciones en el Gran Premio de Italia

El siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, se encuentra atravesando uno de los momentos más duros de sus carrera.

El piloto de Ferrari ahora deberá de afrontar un dura sanción que le costará lugares en la parrilla de salida del Gran Premio de Italia, en Monza, que se llevará a cabo este fin de semana.

El domingo pasado, Hamilton pudo terminar antes de tiempo tras su accidente en la vuelta 23 del circuito, pero tuvo que retirarse de la carrera por daños en su monoplaza.

Según han informado el medio Sky Sports, Lewis fue declarado culpable por parte de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) de exceder la velocidad permitida bajo la bandera amarilla doble en la curva final antes de la entrada a los boxes.

La FIA afirmó que la sanción que le puso al corredor británico busca garantizar la seguridad de “los presentes en la parrilla de salida y en el pit lane”.

Rui Marques, director de carrera de la FIA, señaló que cualquier piloto que atraviese una zona señalizada con dobles banderas amarillas “debe reducir considerablemente su velocidad”.

Por lo que examinaros los datos de telemetría disponibles a través del organismo, así como también le solicitaron a la escudería los datos de telemetría de Hamilton.

Todo esto les llevó un tiempo, razón por la que la sanción contra el heptacampeón se demoró más de lo previsto, aseguró la FIA.

Según la entidad, los datos registrados mostraron que Hamilton entró en la zona bajo dobles banderas amarillas a una velocidad de “aproximadamente 20 km/h más lenta que la que había alcanzado en el mismo punto durante las sesiones de entrenamientos”.

Por lo que, redujo la aceleración del vehículo del orden de 10% al 20% y levantó el pie “del acelerador y frenó 70 metros antes de entrar al pitlane”.

La FIA añadió que: “No consideramos que una reducción de velocidad de 20 km/h en un sector bajo doble bandera amarilla constituyera una reducción 'significativa' de la velocidad”.

“Tampoco consideramos que la velocidad a la que el piloto entró en el pitlane se redujera 'significativamente'”, puntualiza el comunicado.

La sanción establecida para este tipo de casos es de 10 puestos en la parrilla en la próxima carrera, sin embargo, la FIA afirmó que como Lewis intentó reducir la velocidad y frenar antes la sanción simplemente se la dejaron en cinco puestos en la parrilla en el GP de Italia.

Esta dura sanción llega antes de que el británico debute como corredor de Ferrari en territorio italiano, una cita que tiene a los aficionados con las expectativas por todo lo alto.

Esto porque el Gran Premio de Italia, en Monza, es uno de los territorios más emblemáticos de la Fórmula 1.

Tras el accidente, Hamilton habló con los medios y detalló que sentía que iba bien y que su ritmo era bueno, pero que “la parte trasera empezaba a moverse, tuve un toque en la curva 3 y no pude recuperar el carro”.

“No es normal que tenga estos accidentes y acabe fuera de carrera. No puedo decir más”, añadió.