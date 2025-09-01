NTN24
Lunes, 01 de septiembre de 2025
Lunes, 01 de septiembre de 2025
Lewis Hamilton

Este es el motivo por el que Lewis Hamilton recibió una dura sanción y perderá posiciones en el Gran Premio de Italia

septiembre 1, 2025
Por: Diana Pérez
Lewis Hamilton | Foto: EFE
Lewis Hamilton | Foto: EFE
Esta dura sanción llega antes de que el británico debute como corredor de Ferrari en territorio italiano.

El siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, se encuentra atravesando uno de los momentos más duros de sus carrera.

El piloto de Ferrari ahora deberá de afrontar un dura sanción que le costará lugares en la parrilla de salida del Gran Premio de Italia, en Monza, que se llevará a cabo este fin de semana.

El domingo pasado, Hamilton pudo terminar antes de tiempo tras su accidente en la vuelta 23 del circuito, pero tuvo que retirarse de la carrera por daños en su monoplaza.

Según han informado el medio Sky Sports, Lewis fue declarado culpable por parte de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) de exceder la velocidad permitida bajo la bandera amarilla doble en la curva final antes de la entrada a los boxes.

La FIA afirmó que la sanción que le puso al corredor británico busca garantizar la seguridad de “los presentes en la parrilla de salida y en el pit lane”.

Rui Marques, director de carrera de la FIA, señaló que cualquier piloto que atraviese una zona señalizada con dobles banderas amarillas “debe reducir considerablemente su velocidad”.

o

Por lo que examinaros los datos de telemetría disponibles a través del organismo, así como también le solicitaron a la escudería los datos de telemetría de Hamilton.

Todo esto les llevó un tiempo, razón por la que la sanción contra el heptacampeón se demoró más de lo previsto, aseguró la FIA.

Según la entidad, los datos registrados mostraron que Hamilton entró en la zona bajo dobles banderas amarillas a una velocidad de “aproximadamente 20 km/h más lenta que la que había alcanzado en el mismo punto durante las sesiones de entrenamientos”.

Por lo que, redujo la aceleración del vehículo del orden de 10% al 20% y levantó el pie “del acelerador y frenó 70 metros antes de entrar al pitlane”.

La FIA añadió que: “No consideramos que una reducción de velocidad de 20 km/h en un sector bajo doble bandera amarilla constituyera una reducción 'significativa' de la velocidad”.

“Tampoco consideramos que la velocidad a la que el piloto entró en el pitlane se redujera 'significativamente'”, puntualiza el comunicado.

La sanción establecida para este tipo de casos es de 10 puestos en la parrilla en la próxima carrera, sin embargo, la FIA afirmó que como Lewis intentó reducir la velocidad y frenar antes la sanción simplemente se la dejaron en cinco puestos en la parrilla en el GP de Italia.

Esta dura sanción llega antes de que el británico debute como corredor de Ferrari en territorio italiano, una cita que tiene a los aficionados con las expectativas por todo lo alto.

Esto porque el Gran Premio de Italia, en Monza, es uno de los territorios más emblemáticos de la Fórmula 1.

Tras el accidente, Hamilton habló con los medios y detalló que sentía que iba bien y que su ritmo era bueno, pero que “la parte trasera empezaba a moverse, tuve un toque en la curva 3 y no pude recuperar el carro”.

“No es normal que tenga estos accidentes y acabe fuera de carrera. No puedo decir más”, añadió.

Temas relacionados:

Lewis Hamilton

Fórmula 1

F1

Piloto

Ferrari

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Sectores rechazan la polémica alianza entre el Gobierno Petro y el régimen de Maduro: "Nadie entiende que el presidente de Colombia esté apoyando a un narcotraficante como Maduro"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Combatir las drogas o derrocar a Maduro? Omar González analiza el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

'El muro invisible': un reportaje especial que revela la realidad que viven migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Primer informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum: ¿en qué se ha enfocado la gestión de la presidente mexicana?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Le está causando un grave daño a la seguridad regional": diputado hondureño sobre iniciativa que busca declarar como organización terrorista al Cartel de los Soles

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Cartel de los Soles: ¿qué implica la declaración de Argentina?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
El USS Sampson en Panamá (AFP)
Despliegue militar

Otro buque de guerra, un destructor, atracó en Panamá tras paso de lanzamisiles en medio de despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Buque de Estados Unidos (AFP)
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Congresista estadounidense Carlos Gimenez
La Noche

"Los días de Maduro están contados": congresista Carlos Gimenez asegura que el presidente Trump tiene todas las opciones abiertas frente a amenaza del régimen de Venezuela

Biagio Pilieri, exdiputado de Venezuela – Foto: EFE
Dictadura

Esposa del preso político venezolano Biagio Pilieri en NTN24: "Se cumple un año sin abrazos, sin visitas, un año de silencio y aislamiento"

Adriana Cruz, deportista colombiana de jiu-jitsu - Foto captura: Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

Con varios reconocimientos a nivel internacional: ella es Adriana Cruz, una deportista que en el mundo del jiu-jitsu ha dejado el nombre Colombia en lo más alto

Más de Deportes

Ver más
James Rodríguez y Messi | Foto: AFP
James Rodríguez

James Rodríguez se refirió a su tenso cruce con Messi en el partido por Eliminatorias Sudamericanas: “Por ahí como que no le gustó”

Cristiano Ronaldo en 2018 - Foto EFE
Cristiano Ronaldo

A pocas horas de que Cristiano Ronaldo pueda alcanzar el título número 37 de su carrera, reviven clip en el que está rezando solo antes de una final de Champions

Deportista cubano / FOTO: EFE
Cuba

Deportistas cubanos que participan en los Juegos Panamericanos Juveniles de 2025 abandonaron su delegación y se cree que desertaron

Opinión

Ver más
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Jóven trabajando desde casa - Foto de referencia: pexels
Teletrabajo

Licenciada en Educación explica por qué 8 de cada 10 jóvenes venezolanos prefiere el teletrabajo

Javier Milei, presidente de Argentina, y Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Cartel de Los Soles

Gobierno de Argentina declara al Cartel de los Soles como organización terrorista y advierte "sanciones financieras y restricciones operativas"

Diosdado Cabello - explosivos
Explosivos

Seis explosivos con tres kilos de TNT "neutralizados" en Plaza Venezuela: Estas son las presuntas pruebas de Diosdado Cabello

Gustavo Petro - Foto EFE/ Senadora colombiana Paola Holguín
Violencia en Colombia

"Es un fracaso la política de seguridad del Gobierno": senadora y precandidata presidencial Paola Holguín sobre la ola de violencia en Colombia

Donald Trump envía mensaje a Taylor Swift y a Travis Kelce tras anunciar su compromiso - Foto AFP
Donald Trump

Donald Trump envió inesperado mensaje a Taylor Swift y a Travis Kelce minutos después de que la pareja anunciara su compromiso

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Recompensa por Maduro

Carteles de recompensas por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello aparecen sorpresivamente en el centro de Madrid, España

El destructor de misiles guiados USS Sampson (izq.) (AFP)
Régimen de Maduro

Estados Unidos desplegó destructores con misiles guiados cerca al límite del mar de Venezuela, dicen fuentes a Reuters

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano