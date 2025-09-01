NTN24
La Vinotinto

Mediocampista venezolano es confirmado como nuevo fichaje de equipo español tradicional donde juega uno de sus compañeros de La Vinotinto

septiembre 1, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Selección venezolana/ Balón de LaLiga - Fotos EFE
El equipo confirmó la noticia a primera hora del lunes y anunció después la llegada otro volante con nacionalidad española.

Un mediocampista venezolano fue confirmado a primera hora del lunes en redes sociales como nuevo fichaje de un equipo español tradicional donde ha jugado desde 2023 Jon Mikel Aramburu, uno de sus compañeros de La Vinotinto.

La noticia fue confirmada por el propio club con varias publicaciones que incluían fotos y videos del jugador proveniente de otro equipo de LaLiga, que no pudo hacer parte de la última convocatoria de la selección venezolana debido a ruptura del tendón del bíceps cuadral derecho que lo tendrá fuera de las canchas al menos unas seis semanas.

Se trata de Yangel Herrera, que se sigue consolidando en Europa como un jugador importante en la mitad de la cancha desde que Girona, su ahora exequipo, se hizo con sus derechos que anteriormente poseía el Manchester City, club al que el venezolano llegó en 2017.

La nueva casa de Herrera será ahora la Real Sociedad, club histórico de España por su larga historia en la primera categoría y sus dos títulos de liga, además de su arraigo e identidad de la ciudad de San Sebastián, capital de la provincia de Guipúzcoa, en la comunidad autónoma del País Vasco.

"La Real Sociedad y el Girona FC han llegado a un acuerdo para el traspaso de Yangel Herrera al club txuri urdin (azul blanco en euskera, lengua vasca). La entidad guipuzcoana, a su vez, también ha llegado a un acuerdo con el futbolista venezolano hasta el final de la temporada 2029-2030", informó el equipo por medio de un comunicado en su página web.

La institución además dio contexto con el escrito a los aficionados y la opinión pública sobre los inicios del jugador sudamericano, tales como el comienzo su carrera deportiva en la primera división venezolana en las filas del Atlético Venezuela.

Herrera estuvo además media a temporada en el Huesca de segunda división de España, dos en Granada y una en el RCD Espanyol, aunque todas ellas cedido, andes de llegar al Girona, donde también estuvo cedido en una época por el club inglés.

"Centrocampista con recorrido y energía, llega al club txuri urdin para reforzar esa zona de la medular. Internacional con Venezuela, donde comparte vestuario con Jon Mikel Aramburu, Yangel ya es un txuri urdin más. Ongi etorri (bienvenido en euskera)".

Asimismo, el club vasco alcanzó un acuerdo con el París Saint-Germain para sumar a sus filas al español Carlos Soler, "un centrocampista derecho que puede ocupar distintas posiciones en el centro del campo", señalaron en otro un comunicado el mismo lunes.

Soler estuvo hasta 2022 en el Valencia, con el que fue campeón de la Copa del Rey en 2019, antes de poner rumbo a la capital francesa.

Tras dos temporadas en el cuadro parisino con un balance principalmente de dos títulos en la Ligue 1, el jugador fue cedido al West Ham inglés la pasada temporada.

Los aficionados esperan que estas nuevas contrataciones contribuyan en el desempeño de la Real Sociedad, y que quienes son referentes con sus selecciones, logren aportar tal experiencia a un club que, pese a que es superado por los gigantes de LaLiga, ha preservado la categoría y en ocasiones les ha disputado instancias importantes.

