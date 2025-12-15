Este es el tiempo que durará la pausa de hidratación que la FIFA implementó para todos los partidos del Mundial de 2026

A medida que se acerca el tiempo para que se lleve a cabo el Mundial de 2026, se conocen más detalles sobre el torneo más importante en el mundo del fútbol.

Recientemente, la FIFA ha anunciado que el campeonato contará con pausas de hidratación en todos los partidos.

Según informó el ente rector del fútbol en el mundo, la medida es para salvaguardar el bienestar de los jugadores.

La FIFA afirmó por medio de un comunicado que: “Con esta medida, la FIFA da prioridad al bienestar de los jugadores durante la edición de la competición que se celebrará el próximo verano en Canadá, México y Estados Unidos”.

Las pausas de hidratación serán de 3 minutos y se darán a mediados de cada parte del encuentro, una medida que se ha aplicado en varias competencias en el mundo como en el Mundial de Clubes FIFA 2025.

Durante el minuto 22 de cada mitad, el árbitro del encuentro detendrá el juego para que los futbolistas puedan hidratarse.

La FIFA hizo énfasis en que “los árbitros decretarán las pausas en todos los encuentros, con independencia de la meteorología y las temperaturas imperantes, para otorgar igualdad de condiciones a todas las selecciones en todos los partidos”.

Por parte, el director de la División del Torneo en Estados Unidos de la FIFA, Manolo Zubiria, detalló que la pausa de rehidratación se dará siempre sin tener en cuenta “dónde se disputen, las temperaturas o la existencia de una cubierta en el estadio”.

“Lógicamente, si se produjera una lesión en el minuto 20 o 21 de cada parte, por la que el juego siga detenido, el árbitro decidirá el momento exacto de las pausas”, agregó Zubiria.

La pausa es un intento por el ente rector del fútbol en el mundo de que los futbolistas dispongas de las mejores condiciones posibles.