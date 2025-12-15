NTN24
Lunes, 15 de diciembre de 2025
Lunes, 15 de diciembre de 2025
Mundial 2026

Este es el tiempo que durará la pausa de hidratación que la FIFA implementó para todos los partidos del Mundial de 2026

diciembre 15, 2025
Por: Diana Pérez
Copa del Mundial de 2026 | Foto: AFP
Copa del Mundial de 2026 | Foto: AFP
Durante el minuto 22 de cada mitad, el árbitro del encuentro detendrá el juego para que los futbolistas puedan hidratarse.

A medida que se acerca el tiempo para que se lleve a cabo el Mundial de 2026, se conocen más detalles sobre el torneo más importante en el mundo del fútbol.

Recientemente, la FIFA ha anunciado que el campeonato contará con pausas de hidratación en todos los partidos.

Según informó el ente rector del fútbol en el mundo, la medida es para salvaguardar el bienestar de los jugadores.

La FIFA afirmó por medio de un comunicado que: “Con esta medida, la FIFA da prioridad al bienestar de los jugadores durante la edición de la competición que se celebrará el próximo verano en Canadá, México y Estados Unidos”.

o

Las pausas de hidratación serán de 3 minutos y se darán a mediados de cada parte del encuentro, una medida que se ha aplicado en varias competencias en el mundo como en el Mundial de Clubes FIFA 2025.

Durante el minuto 22 de cada mitad, el árbitro del encuentro detendrá el juego para que los futbolistas puedan hidratarse.

La FIFA hizo énfasis en que “los árbitros decretarán las pausas en todos los encuentros, con independencia de la meteorología y las temperaturas imperantes, para otorgar igualdad de condiciones a todas las selecciones en todos los partidos”.

Por parte, el director de la División del Torneo en Estados Unidos de la FIFA, Manolo Zubiria, detalló que la pausa de rehidratación se dará siempre sin tener en cuenta “dónde se disputen, las temperaturas o la existencia de una cubierta en el estadio”.

“Lógicamente, si se produjera una lesión en el minuto 20 o 21 de cada parte, por la que el juego siga detenido, el árbitro decidirá el momento exacto de las pausas”, agregó Zubiria.

La pausa es un intento por el ente rector del fútbol en el mundo de que los futbolistas dispongas de las mejores condiciones posibles.

Temas relacionados:

Mundial 2026

FIFA

Futbolistas

Fútbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Somos la generación mejor preparada en nuestra historia para conquistar la libertad": María Corina Machado

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Los que protestaron en Noruega contra el premio Nobel de Paz de María Corina Machado eran pagados por el régimen, asegura miembro de Vente Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Los últimos cuatro mandatos dejaron a Chile estancado”: analista sobre el giro político que llevó a Kast al poder

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Así fue la odisea que vivió María Corina Machado para salir de la clandestinidad y llegar a Oslo a recibir el Nobel de Paz

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Colombia estaría en la mira de la Operación Lanza del Sur de EE. UU. tras las declaraciones de Trump?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
José Antonio Kast | Foto AFP
Chile

“Los últimos cuatro mandatos dejaron a Chile estancado”: analista sobre el giro político que llevó a Kast al poder

José Antonio Kast, candidato presidencial chileno (AFP)
Elecciones en Chile

Golpe a la izquierda en Chile: José Antonio Kast gana las elecciones presidenciales para el periodo 2026 - 2030

Ataque terrorista antisemita en una popular playa de Sidney, Australia, deja al menos 12 muertos - AFP
Sídney

Ataque terrorista antisemita en una popular playa de Sídney, Australia, deja más de 10 personas asesinadas

Iván Espinosa de los Monteros, político español / FOTO: EFE
Dictadura de Maduro

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz - Foto: NTN24
María Corina Machado, Nobel de Paz

Los que protestaron en Noruega contra el premio Nobel de Paz de María Corina Machado eran pagados por el régimen, asegura miembro de Vente Venezuela

Más de Deportes

Ver más
Selecciones de Italia y Bolivia. (EFE)
Mundial 2026

Este es el formato de los repechajes en los que participarán 22 equipos de los que saldrán los últimos seis clasificados al Mundial de 2026

Lando Norris y Max Verstappen luchan posición en carrera de la Fórmula 1. (AFP)
Fórmula 1

Estas han sido las cinco veces en medio siglo en que el campeonato de Fórmula 1 se decidió entre tres pilotos como sucederá este 2025

Boxeo / AFP
MMA

Luchadora de MMA agredió a dos policías en pleno vuelo en España y es investigada por “atentado contra la autoridad”

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Selecciones de Italia y Bolivia. (EFE)
Mundial 2026

Este es el formato de los repechajes en los que participarán 22 equipos de los que saldrán los últimos seis clasificados al Mundial de 2026

Aranza de los Angeles Hernádez Castillo
Secuestro

Régimen secuestra a la segunda joven vinculada a teniente en el exilio: Hace dos días secuestraron a adolescente de 16 años

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. (AFP)
Bolsonaro

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que se encontraba en prisión domiciliaria, fue enviado a una cárcel por "riesgo de fuga"

Karoline Leavitt, Secretaria de prensa de la Casa Blanca / Bruna Caroline Ferrerira, migrante brasileña - Fotos: EFE / X
Casa Blanca

Servicio de Migración de EE. UU. arrestó a familiar de Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca: su visa venció en 1999

Dua Lipa | Foto: EFE
Dua Lipa

Al ritmo del carnaval brasileño: Dua Lipa interpretó (y bailó) el famoso tema ‘Magalenha’ en su paso por Sao Paulo

María Corina Machado | Foto: AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"El régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro tiene una cacería humana contra ella": coordinador de Vente Venezuela sobre Nobel de la Paz

Estación Espacial Internacional - Foto NASA
Espacio

La Estación Internacional revela lista de las ciudades que se ven más iluminadas desde el espacio: una sudamericana fue mencionada

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre