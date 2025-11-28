NTN24
Consejo Nacional Electoral

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

noviembre 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Lara, excandidato a la vicepresidencia para las elecciones de 2022, aseguró que “hubo un fraude” en la elección de Gustavo Petro como presidente.

El Consejo Nacional Electoral de Colombia sancionó la campaña presidencial de Gustavo Petro de 2022 por haber sobrepasado en casi un millón de dólares los topes de gastos permitidos y por incurrir en una financiación irregular.

El presidente Petro rechazó la decisión de la sala plena del CNE y aseguró que buscan darle un “golpe de Estado”.

Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia de la República para las elecciones de 2022, aseguró que “hubo un fraude” en la elección de Gustavo Petro como presidente.

Lo que ha fallado el CNE es un fraude. Ha dejado a la luz pública el exceso en el gasto en el que incurrió en la pasada campaña el actual presidente”, indicó.

Termina por demostrar que sí existió trampa y fue una elección ilícita”, añadió.

En ese sentido, indicó que “ellos han demostrado una doble moral en una campaña que se caracterizó por la guerra sucia y en la que corrieron la línea ética”.

