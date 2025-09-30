NTN24
Martes, 30 de septiembre de 2025
Martes, 30 de septiembre de 2025
Selección de Venezuela

Estos son los jugadores del fútbol colombiano convocados por Venezuela para la doble fecha FIFA de octubre

septiembre 30, 2025
Por: Natalya Baquero González
Jugadores del FPC convocados a la Vinotinto para juegos amistosos de octubre - Foto referencia: EFE
Jugadores del FPC convocados a la Vinotinto para juegos amistosos de octubre - Foto referencia: EFE
Mientras la Vinotinto sigue evaluando quién asumirá la dirección técnica de cara a las Eliminatorias al Mundial 2030, Oswaldo Vizcarrondo comandará al equipo de manera interina.

A pesar de haber quedado eliminada de la Copa del Mundo 2026 y no contar con un técnico oficial, la selección de Venezuela disputará dos juegos amistosos en el mes de octubre ante sus similares de Argentina y Belice, encuentros para los cuales la Federación Venezolana de Fútbol dio a conocer la lista de jugadores convocados para la doble fecha FIFA, dentro de los cuales se encuentran jugadores que militan en el fútbol colombiano.

Teniendo en cuenta que la FVF sigue evaluando las mejores alternativas para el cargo de entrenador de la Vinotinto, esta misma institución dio a conocer que, de manera interina, Oswaldo Vizcarrondo estará a cargo del proceso.

"Oswaldo Vizcarrondo será el director técnico interino de La Vinotinto para los amistosos de la Fecha FIFA de octubre ante Argentina y Belice, que se jugarán el 10 y 14 de octubre en Estados Unidos", indicó en un comunicado la FVF.

Una vez asignado como entrenador encargado, Vizcarrondo entregó la lista de 32 jugadores elegidos para enfrentar los partidos que se disputarán en territorio norteamericano, lista donde se destaca la presencia de tres futbolistas que militan en la Liga BetPlay, del fútbol colombiano.

¿Cuáles fueron los jugadores del FPC que harán parte de la Vinotinto?

Uno de los jugadores venezolanos que juega en el fútbol colombiano y nuevamente ahora parte del proceso de la Vinotinto es el guardameta de América de Cali, Joel Graterol, quien de a poco ha ido sumando minutos con los Escarlatas luego de superar una lesión que lo mantuvo varios meses fuera de las canchas.

o

Otro quien fue tenido en cuenta por parte del técnico encargado Oswaldo Vizcarrondo fue el joven defensor Carlos Vivas, quien milita en el Club Deportivo La Equidad.

A ellos se les suma Jovanny Bolívar, delantero venezolano que, al igual que Vivas, hace parte de las filas del conjunto Asegurador del fútbol profesional colombiano, quien vuelve a ser tenido en cuenta en el proceso de la selección absoluta.

 

Temas relacionados:

Selección de Venezuela

Convocatoria

La Vinotinto

Liga BetPlay Dimayor

Amistoso

Fútbol colombiano

Argentina

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Lo que ha hecho Petro es trapear con la dignidad de Colombia y con la dignidad del cargo”: reacciones al retiro de la visa de EE. UU. al presidente colombiano

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hay que saber a quién beneficia este clima de tensión en Ecuador”: expresidenta Rosalía Arteaga

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"En 48 horas se acabaría la bulla": experto en seguridad sobre eventual operación terrestre contra el Cartel de los Soles en Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

La relación de Estados Unidos y Colombia cada vez más tensa, Petro ahora sugiere enviar a Trump a la cárcel

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Estados Unidos implementa nueva tarifa para solicitantes de asilo: ¿A quiénes aplica el nuevo valor?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué alcance tiene la advertencia de Trump sobre perseguir por tierra al narcotráfico de Venezuela?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Más de Deportes

Ver más
Lionel Scaloni | Foto: EFE
Lionel Scaloni

Lionel Scaloni explotó contra decisión de último momento antes del Mundial de 2026 que habría tomado la FIFA: “a nosotros como sudamericanos nos ha matado”

Ricardo Gareca, entrenador argentino, y La Vinotinto en Eliminatorias - Fotos: EFE
La Vinotinto

Ricardo Gareca no se guardó nada y habló de la posibilidad de dirigir La Vinotinto en medio de los rumores

Clásico capitalino sin goles - Fotos: EFE
Liga BetPlay Dimayor

El clásico capitalino no pasó del empate; situación similar pasó en el Valle del Cauca y Medellín: así transcurrió la décima fecha del FPC

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Lionel Scaloni | Foto: EFE
Lionel Scaloni

Lionel Scaloni explotó contra decisión de último momento antes del Mundial de 2026 que habría tomado la FIFA: “a nosotros como sudamericanos nos ha matado”

María Elvira Salazar - Vladimir Padrino López (EFE)
Boda

Zelle bloquea la cuenta de Daniel Puglia a pocos días que casarse con la hija de Padrino López

Juan Miguel Matheus, diputado legítimo de la Asamblea Nacional de 2015 - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"Nicolás Maduro tiene una máquina de triturar derechos humanos": Juan Miguel Matheus, diputado de la legítima Asamblea Nacional de 2015

Donald Trump | Foto: AFP
Charlie Kirk

“Es impensable decirle adiós a un compatriota que aún tenía mucho que dar”: Donald Trump dio emotivas palabras en el funeral de Charlie Kirk en Estados Unidos

Ejercicios militares de Estados Unidos en Puerto Rico - Fotos Cortesía
Puerto Rico

“En Puerto Rico no se veía un ejercicio militar así hace mucho tiempo, es grande”: Eric Bachier Román, alcalde de Arroyo, ante entrenamientos militares de EE. UU.

Expertos hablan sobre legalidad del despliegue militar ordenado por Trump en el Caribe
Operaciones

¿Es legal el despliegue militar de EE. UU. en el Caribe? Esto dicen los expertos

Congresista Carlos Giménez - Foto: EFE / Captura de video ataque estadounidense
Cartel de Los Soles

"El primero de muchos": el congresista Carlos Giménez advierte más ataques de EE. UU. contra el Cartel de los Soles tras hundimiento de barco con droga en el Caribe

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda