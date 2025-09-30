Estos son los jugadores del fútbol colombiano convocados por Venezuela para la doble fecha FIFA de octubre

A pesar de haber quedado eliminada de la Copa del Mundo 2026 y no contar con un técnico oficial, la selección de Venezuela disputará dos juegos amistosos en el mes de octubre ante sus similares de Argentina y Belice, encuentros para los cuales la Federación Venezolana de Fútbol dio a conocer la lista de jugadores convocados para la doble fecha FIFA, dentro de los cuales se encuentran jugadores que militan en el fútbol colombiano.

Teniendo en cuenta que la FVF sigue evaluando las mejores alternativas para el cargo de entrenador de la Vinotinto, esta misma institución dio a conocer que, de manera interina, Oswaldo Vizcarrondo estará a cargo del proceso.

"Oswaldo Vizcarrondo será el director técnico interino de La Vinotinto para los amistosos de la Fecha FIFA de octubre ante Argentina y Belice, que se jugarán el 10 y 14 de octubre en Estados Unidos", indicó en un comunicado la FVF.

Una vez asignado como entrenador encargado, Vizcarrondo entregó la lista de 32 jugadores elegidos para enfrentar los partidos que se disputarán en territorio norteamericano, lista donde se destaca la presencia de tres futbolistas que militan en la Liga BetPlay, del fútbol colombiano.

¿Cuáles fueron los jugadores del FPC que harán parte de la Vinotinto?

Uno de los jugadores venezolanos que juega en el fútbol colombiano y nuevamente ahora parte del proceso de la Vinotinto es el guardameta de América de Cali, Joel Graterol, quien de a poco ha ido sumando minutos con los Escarlatas luego de superar una lesión que lo mantuvo varios meses fuera de las canchas.

Otro quien fue tenido en cuenta por parte del técnico encargado Oswaldo Vizcarrondo fue el joven defensor Carlos Vivas, quien milita en el Club Deportivo La Equidad.

A ellos se les suma Jovanny Bolívar, delantero venezolano que, al igual que Vivas, hace parte de las filas del conjunto Asegurador del fútbol profesional colombiano, quien vuelve a ser tenido en cuenta en el proceso de la selección absoluta.