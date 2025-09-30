NTN24
Martes, 30 de septiembre de 2025
Martes, 30 de septiembre de 2025
La Vinotinto

Un revolcón: se conoce la lista de convocados por la Vinotinto para la fecha FIFA de Octubre

septiembre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
Camiseta de 'La Vinotinto' - Foto: EFE
Camiseta de 'La Vinotinto' - Foto: EFE
Tras dejar pasar la oportunidad de lograr el repechaje, la selección de Venezuela inicia otra etapa con un técnico interino.

Tras el fracaso de Venezuela en las eliminatorias rumbo al mundial 2026 en Norteamérica, el combinado patrio ‘pasa la página’ y ahora, con un técnico interino en reemplazo del Fernando ‘Bocha’ Batista, alista los partidos amistosos de la fecha FIFA de octubre.

El ‘Bocha’ fue removido de su cargo tras no alcanzar el repechaje rumbo al mundial pese a tener la mejor opción, pues definía de local ante Colombia y le servía cualquier resultado, siempre y cuando perdiera Bolivia, pero no solo el combinado verde le ganó a Brasil, sino que la Vinotinto cayó goleada ante Colombia.

o

Esto provocó la salida del argentino y ante la falta de decisión pronta para conocerse su reemplazo, el exfutbolista venezolano Oswaldo Vizcarrondo estará al comando de La Vinotinto para esta doble fecha FIFA mientras se nombra un técnico en propiedad.

El caraqueño de 41 años de edad, se formó como técnico en Francia, donde vistió como jugador las camisetas del Nantes y el Troyes, además actualmente es el entrenador de la Sub-20 y la Sub-17. Inicialmente, Vizcarrondo solo dirigirá estos dos partidos con la mayores.

"Oswaldo Vizcarrondo será el director técnico interino de La Vinotinto para los amistosos de la Fecha FIFA de octubre ante Argentina y Belice" que se jugarán el 10 y 14 de octubre en Estados Unidos, dijo en un comunicado la FVF.

o

Sin embargo, ya le dio una ‘patada al tablero’ con la convocatoria, pues se conoció el listado de los seleccionados y hay muchos nombres nuevos y varias ausencias, lo que deja ver que el DT encargado quiere empezar a mirar futbolistas de cara a lo que serán las próximas eliminatorias y la Copa América.

Este es el listado de convocados para los partidos amistosos de la fecha FIFA de octubre:

Temas relacionados:

La Vinotinto

FIFA

Amistoso

Fútbol

Deportes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Lo que ha hecho Petro es trapear con la dignidad de Colombia y con la dignidad del cargo”: reacciones al retiro de la visa de EE. UU. al presidente colombiano

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Aceptará Hamás el acuerdo propuesto por Trump para poner fin a la guerra en Gaza?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El populismo es la democracia de los ignorantes": Fernando Savater analiza cómo detener algunas tendencias políticas de América Latina

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Más de Deportes

Ver más
Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz

Así le fue a Luis Díaz en su estreno con el Bayern Múnich en el triunfo 3-1 frente al Chelsea en la Champions League

El piloto Lando Norris en el Gran Premio de los Países Bajos. (AFP)
Fórmula 1

Captan a Lando Norris tras abandono que podría costarle el campeonato en una de las imágenes más desoladoras en historia reciente de la Formula 1

Argentina vs Ecuador | Foto: EFE
Eliminatorias Sudamericanas

“Parece que ganaron la final del mundo”: críticas a jugador argentino que se burló del festejo de Ecuador tras la victoria 1-0 en Guayaquil

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Premios Emmy - AFP
Series

Los ganadores de los Premios Emmy en sus principales categorías: 'Adolescencia' arrasó y una de sus estrellas se convirtió en el actor más joven en ganar una estatuilla

Alcaldes de Medellín y Cali: Federico Gutiérrez y Alejandro Eder | Foto: AFP
Alcalde

"Ellos no le están quitando la dirección de las relaciones internacionales": expresidente de la Corte Suprema sobre viaje de alcaldes de Cali y Medellín a Washington

Colombia podría ser una de las mayores economías del mundo | Foto Canva
Colombia

Colombia podría convertirse en una de las principales economías del mundo, según proyecciones

Mascotas en aviones - Fotos de referencia Canva
Mascotas

Colombia avanza en protección para mascotas que viajan en aviones: estos son los estándares globales que el país pidió a agencia de aviación de la ONU

Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz

Así le fue a Luis Díaz en su estreno con el Bayern Múnich en el triunfo 3-1 frente al Chelsea en la Champions League

El piloto Lando Norris en el Gran Premio de los Países Bajos. (AFP)
Fórmula 1

Captan a Lando Norris tras abandono que podría costarle el campeonato en una de las imágenes más desoladoras en historia reciente de la Formula 1

Argentina vs Ecuador | Foto: EFE
Eliminatorias Sudamericanas

“Parece que ganaron la final del mundo”: críticas a jugador argentino que se burló del festejo de Ecuador tras la victoria 1-0 en Guayaquil

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda