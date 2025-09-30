Un revolcón: se conoce la lista de convocados por la Vinotinto para la fecha FIFA de Octubre

Tras el fracaso de Venezuela en las eliminatorias rumbo al mundial 2026 en Norteamérica, el combinado patrio ‘pasa la página’ y ahora, con un técnico interino en reemplazo del Fernando ‘Bocha’ Batista, alista los partidos amistosos de la fecha FIFA de octubre.

El ‘Bocha’ fue removido de su cargo tras no alcanzar el repechaje rumbo al mundial pese a tener la mejor opción, pues definía de local ante Colombia y le servía cualquier resultado, siempre y cuando perdiera Bolivia, pero no solo el combinado verde le ganó a Brasil, sino que la Vinotinto cayó goleada ante Colombia.

Esto provocó la salida del argentino y ante la falta de decisión pronta para conocerse su reemplazo, el exfutbolista venezolano Oswaldo Vizcarrondo estará al comando de La Vinotinto para esta doble fecha FIFA mientras se nombra un técnico en propiedad.

El caraqueño de 41 años de edad, se formó como técnico en Francia, donde vistió como jugador las camisetas del Nantes y el Troyes, además actualmente es el entrenador de la Sub-20 y la Sub-17. Inicialmente, Vizcarrondo solo dirigirá estos dos partidos con la mayores.

"Oswaldo Vizcarrondo será el director técnico interino de La Vinotinto para los amistosos de la Fecha FIFA de octubre ante Argentina y Belice" que se jugarán el 10 y 14 de octubre en Estados Unidos, dijo en un comunicado la FVF.

Sin embargo, ya le dio una ‘patada al tablero’ con la convocatoria, pues se conoció el listado de los seleccionados y hay muchos nombres nuevos y varias ausencias, lo que deja ver que el DT encargado quiere empezar a mirar futbolistas de cara a lo que serán las próximas eliminatorias y la Copa América.

Este es el listado de convocados para los partidos amistosos de la fecha FIFA de octubre: