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Sábado, 28 de marzo de 2026
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Selección Argentina

La cruda autocrítica del 'Dibu' Martínez tras amistoso de Argentina ante Mauritania: "Ahora no sabemos si tenemos nivel para competir en el Mundial"

marzo 28, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Partido amistoso entre Argentina y Mauritania - Foto: EFE
Partido amistoso entre Argentina y Mauritania - Foto: EFE
El portero argentino se sinceró sobre el presente de la Albiceleste previo al Mundial de 2026 que arrancará en junio próximo.

La Selección Argentina encendió una señal de alarma inesperada a menos de 80 días de que comience la defensa del título en el Mundial 2026 tras un pálido triunfo 2-1 ante la débil Mauritania este viernes en Buenos Aires.

La distancia entre el equipo de Lionel Messi, quien fue suplente en La Bombonera, el emblemático hogar de Boca Juniors, y Mauritania es abismal. No solo por su historia, sino por su actualidad: los argentinos son terceros del ranking mundial de la FIFA, mientras los mauritanos 115.

Pero esas diferencias se achicaron bastante en un amistoso en el que el campeón del mundo rindió muy por debajo de lo esperado ante un adversario limitado pero voluntarioso, que celebró la caída por la mínima.

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El juego preparatorio avivó las preocupaciones sobre la actualidad del combinado de Messi y compañía, que no se ha batido con grandes equipos europeos desde que se coronó en Catar 2022.

El portero argentino, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, se sinceró sobre el presente de la Albiceleste previo al Mundial de 2026 que arrancará en junio próximo.

"Bastante flojo la verdad. Fue uno de los partidos amistosos que peor jugamos. Faltó mucha intensidad, faltó juego, faltó velocidad. Es algo que hay que analizar. Cuando nos ponemos la camiseta de la selección hay que hacerlo mucho mejor", dijo el guardameta.

Antes del Mundial pasado nos habíamos medido con Italia y vimos que podíamos, ahora no sabemos si tenemos un nivel top 10 del mundo para competir. Nos sirve para demostrar que nos falta un poco más de sangre”, agregó.

En esta fecha FIFA, la última antes de que las selecciones convoquen a sus jugadores para el Mundial, Argentina tenía previsto jugar con España la Finalissima en Doha, pero la situación en Oriente Medio estropeó los planes.

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"El partido no fue bueno, esa es la verdad. El equipo no estuvo bien, hay que decirlo. Pero está bien que esto pase ahora, son cosas que hay que trabajar y corregir. Podemos jugar mucho mejor. No hay rivales fáciles hoy, pero esto que pasó nos sirve. No creo que el equipo se haya relajado", dijo el técnico Lionel Scaloni.

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