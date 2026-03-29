La Selección Colombia sufre dura derrota ante Francia y genera preocupación a pocos días del Mundial 2026: "Golpe de realidad"

La Selección Colombia volvió a caer este domingo en un partido amistoso que disputó ante Francia y acumuló su segunda derrota consecutiva ante un equipo europeo.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo perdió por 3 a 1 en Washington ante miles de aficionados que colmaron las gradas del estadio Northwest Stadium.

Colombia vio caer su arco a los 29 minutos con el tanto de Désiré Doue tras un disparo que tocó en el defensor Daniel Muñoz. A los 56 minutos llegó el segundo tanto de Francia por intermedio de Marcus Thuram, que anotó de cabeza para vencer al portero Álvaro Montero.

VEA TAMBIÉN Senegal exhibió el trofeo de la Copa Africana de Naciones en juego amistoso ante selección sudamericana pese a decisión de la Confederación Africana o

A los 56 minutos, Doue selló el triunfo de Francia anotando el tercer gol para la selección gala.

El descuento de la Tricolor llegó a los 77 gracias a Jaminton Campaz, pero no pudo evitar la dura derrota.

A poco menos de tres meses para el comienzo del Mundial de 2026 ya hay preocupación en la hinchada por el rendimiento de la selección que acumuló dos derrotas en esta fecha FIFA.

“Golpe de realidad”; “La sacamos barata”; “¡Papelón! Aterrizada”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.