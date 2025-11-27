NTN24
Luis Díaz

"Su salida ha dejado un gran vacío": el duro análisis de medio deportivo de The New York Times sobre la partida de Luis Díaz del Liverpool

noviembre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Luis Díaz sigue brillando en la Bundesliga - Foto: EFE
Sobre los reemplazantes de Díaz tras su salida, Hugo Ekitike, Alexander Isak y Florian Wirtz, el medio menciona que "carecen de impacto".

El medio deportivo The Athletic, que fue adquirido en 2022 por The New York Times, hizo un duro análisis de lo que se ha convertido un tema de conversación recurrente entre hinchas: el impacto que tuvo en el Liverpool de Inglaterra la salida del atacante colombiano Luis Díaz.

Para el medio el Liverpool no ha podido encontrar un funcionamiento de juego eficiente desde que Lucho se fue con rumbo al Bayern Múnich de Alemania.

The Athletic recuerda que, durante gran parte de la temporada pasada, los futbolistas Gakpo y Salah fueron la pareja de extremos titular, crucial para el éxito del Liverpool en la Premier League, mientras que Díaz ocupaba el puesto central entre ambos. Pero que, Sin embargo, “su salida ha dejado un claro vacío en la plantilla de los campeones”.

o

“Díaz estuvo en la punta de lanza de la presión del Liverpool la temporada pasada junto a Dominik Szoboszlai, y formaron una dupla formidable, marcando el ritmo que sus compañeros debían seguir”, mencionó.

Y el reconocido medio resaltó que a menudo, “cuando las cosas se ponían difíciles”, Díaz se ponía en marcha. “Su mentalidad y energía eran contagiosas. Por eso, en un momento en que el Liverpool no logra responder a cada contratiempo que enfrenta, no sorprende que se le eche de menos”.

“Lo que diferenciaba a Díaz de los demás extremos del Liverpool era su capacidad para impulsar al equipo y ser un detonador, algo de lo que el equipo de Slot ha carecido esta temporada”, indicó.

Expresó, además, que aunque a veces parecía que el sudamericano se retrasaba demasiado, “también podía llevar el balón al ataque”. “Su aceleración le ayudaba en los duelos uno contra uno contra los defensas, junto con su capacidad para moverse en ambos sentidos”.

Sobre los reemplazantes de Díaz tras su salida, Hugo Ekitike, Alexander Isak y Florian Wirtz, el medio menciona que carecen de impacto.

“No falta esfuerzo por parte de Ekitike, Wirtz o el también recién llegado Alexander Isak cuando juegan como 9 y 10, pero sí falta impacto”, mencionó el medio sobre las recientes incorporaciones del Liverpool.

o

Finalmente, la publicación reseña que si el Liverpool estuviera ganando y luchando con el Arsenal en la cima de la tabla ahora mismo, la marcha de Díaz sería una ocurrencia tardía. “Sus aficionados estarían encantados de ver su temprano éxito en Alemania, pero ahí se quedaría la conversación”.

“Sin embargo, la combinación del bajo rendimiento del Liverpool y la falta de las características de Díaz ha agravado su baja. Lo mismo puede decirse de las cualidades de Trent Alexander-Arnold en el pase y la construcción de juego: pero mientras el lateral derecho lucha por imponerse en el Real Madrid, el buen estado de forma de Díaz hace que su ausencia sea aún más grave”, explicó.

Liverpool, cabe recordar, vive una racha de resultados negativa y se encuentra en Inglaterra en una extraña posición 12 con 18 puntos a 11 del Arsenal que lidera la Premier League. En Champions el panorama no es más positivo. El club de Anfield es 13 con nueve puntos y lucha por meterse en los play-off del torneo.

