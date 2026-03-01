El Bocha Batista es oficializado como técnico de selección latinoamericana que buscará clasificarse al mundial del 2030

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) anunció al técnico argentino de 55 años, con paso por la Vinotinto, Fernando “Bocha” Batista como nuevo entrenador de la selección absoluta del país centroamericano.

Batistas, quien estuvo en lista con entrenadores como el español Robert Moreno y el neerlandés Patrick Kluivert, parece haber cumplido con los requisitos que buscaban los dirigentes de la FCRF.

“La FCRF le da la más cordial bienvenida a Fernando Batista como nuevo director técnico de la Selección Nacional Mayor Masculina de Costa Rica”, expresaron en un comunicado.

Asimismo, la Fedefútbol destacó el perfil y la experiencia del “Bocha”, quien desde el año 2018 se ha destacado por su trabajo con selecciones juveniles, como de mayores donde tuvo a cargo a la selección de Venezuela.

“Fue director técnico de las selecciones Sub-20 y Sub-23 de Argentina, logrando la clasificación del equipo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Recientemente, estuvo al frente de la Selección Mayor de Venezuela, a la que dirigió en la eliminatoria mundialista y comandó a una destacada participación en la Copa América 2024”, manifestaron.

De igual manera, desde la Federación Costarricense de Fútbol han expresado que depositan toda su confianza en el estratega argentino para este nuevo proyecto, el cual tiene como principal objetivo encaminar a los “Ticos” a la próxima Copa del Mundo 2030.

El “Bocha” se convierte en el sexto técnico argentino en dirigir a la selección de Costa Rica, por la cual también pasaron sus compatriotas: Humberto Maschio, Ricardo La Volpe, Claudio Vivas y Gustavo Alfaro.

Tras ser oficializado como entrenador de los “Ticos”, Fernando Batista asumirá su segundo reto como entrenador de una selección de mayores, luego de su paso por la Vinotinto, con la cual tuvo un rendimiento del 49%, siendo su actuación en la Copa América de 2024 uno de sus mayores logros.

Pues su participación en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Norteamérica 2026 con Venezuela no tuvo el final esperado.