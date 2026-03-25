Desde la Premier League estarían siguiendo de cerca al defensor colombiano Juan David Cabal

El defensor colombiano de la Juventus de Italia, Juan David Cabal, quien actualmente se encuentra concentrado con la selección Colombia en los Estados Unidos para los juegos amistosos de la fecha FIFA de marzo ante Croacia y Francia, podría cambiar de equipo la próxima temporada.

Según la prensa italiana, el conjunto de la “Vecchia Signora” tendría dentro de sus planes adelantar una reestructuración dentro de su plantilla durante el mercado de fichajes de verano.

En ese sentido, un par de jugadores, entre ellos Cabal, podrían dejar las filas del equipo italiano; tendría dentro de sus planes llevar a cabo varios cambios y traspiés durante la próxima temporada.

Aunque el zaguero colombiano tiene contrato vigente con la Juve hasta 2029, según la prensa italiana, desde la “Vecchia Signora” estarían dispuestos a dejar ir a Juan David siempre y cuando haya en la mesa una buena oferta o un préstamo importante.

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Teniendo en cuenta esto, desde Italia aseguran que el futuro del futbolista cafetero de 25 años estaría en la Premier League, liga que estaría haciéndole seguimiento de cerca y mantendría un fuerte interés por el defensor.

Según el medio digital Calciomercato.com, el Crystal Palace de Inglaterra, equipo en el que también militan los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, sería uno de los clubes que ya habría comenzado “conversaciones exploratorias” con el equipo de Turín por el caleño.

“Se informa, el club londinense ya ha iniciado conversaciones exploratorias para evaluar la viabilidad del acuerdo, incluyendo a Cabal entre sus posibles refuerzos para la próxima temporada”, indicó el medio mencionado anteriormente en su portal web.

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De avanzar las negociaciones durante el mercado de fichajes de verano, Juan David Cabal podría sumar su cuarta experiencia a nivel deportivo, la tercera a nivel internacional.

¿Cómo le ha ido a Cabal con la Juventus?

Juan David está próximo a cumplir dos años con la “Vecchia Signora”, escuadra con la cual ha disputado un total de 28 encuentros, en los cuales ha tenido la oportunidad en dos ocasiones, ambas durante la reciente temporada.

El ex Atlético Nacional suma 1147 minutos con la Juventus, escuadra con la que se le ha dificultado consolidarse debido a una recurrente lesión de rodilla que lo persigue.