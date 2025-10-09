NTN24
Jueves, 09 de octubre de 2025
Jaminton Campaz afectado tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo - Fotos: AFP
Fútbol

Los emotivos mensajes de jugadores colombianos tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo; Jaminton Campaz uno de los más afectados

octubre 9, 2025
Por: Natalya Baquero González
Tras conocerse el fallecimiento del estratega argentino, varios jugadores colombianos que trabajaron bajo su mando o que lo enfrentaron como entrenador han expresado sus palabras de agradecimiento.

Miguel Ángel Russo, técnico de Boca Juniors, falleció a sus 69 años, el 8 de octubre, tras una ardua lucha contra el cáncer, que lamentablemente terminó con su vida. Una noticia que tiene conmovido al mundo del fútbol, que llora la partida de un gran hombre y entrenador que marcó un precedente en cada club que dirigió, como en cada persona con la que compartió.

Con profunda tristeza, jugadores que tuvieron la oportunidad de trabajar de su mano o cruzárselo en el camino lo han despedido con mensajes llenos de nostalgia y agradecimiento por su aporte no solo al deporte, sino por la calidad de ser humano que fue.

Así lo han expresado varios futbolistas colombianos que tuvieron la oportunidad de estar bajo su mando en los diferentes clubes que dirigió durante los 36 años que se desempeñó como entrenador.

Con emotivos mensajes, futbolistas colombianos se despiden de Miguel Ángel Russo

Uno de los que se ha visto más afectado con esta noticia ha sido el jugador de Rosario Central, Jaminton Campaz, quien por medio de sus redes sociales, recordando anécdotas vividas junto a él, se despidió de un hombre a quien consideró como un “padre”.

o

“Mi viejo, mi Pai, cómo te voy a extrañar. Qué vacíos nos dejas a los que te amamos y te queremos de verdad. Gracias por enseñarme el día a día, gracias por hacerme mejor persona, gracias por enseñarme el camino del buen fútbol y la vida”, expresó el centrocampista cafetero.

El futbolista colombiano destacó esa chispa de alegría con la que permanecía Russo a pesar de las dificultades, como su pasión por el fútbol, la cual vivió y disfrutó durante más de 45 años de vida como futbolista y como entrenador.

Jaminton Campaz, quien fue dirigido por el estratega argentino en su paso con el conjunto Canalla durante la temporada 2023-2024, también recordó el último intercambio de palabras que tuvo con el argentino: “DISFRUTA, MI BICHO”.

No es para menos, pues el profe Miguel Ángel Russo lo acogió como un hijo y lo acompañó durante su proceso de adaptación al fútbol argentino.

“DIOS CUÍDAMELO BIEN A MI PAI. GRACIAS POR TODO MI PAPÁ”, sentenció el jugador colombiano en su mensaje.


Otro de los que tuvo la oportunidad de trabajar bajo su mando fue Edwin Cardona, futbolista con paso por Boca Juniors de Argentina, quien por medio de las historias de Instagram dedicó un mensaje al profe Russo: “Gracias por todo tu legado en el fútbol, qué privilegio tenerte como entrenador”.

o

Juan Fernando Quintero también se despidió del entrenador. El volante de la Tricolor publicó en sus historias de Instagram una imagen donde se está dando un abrazo con Russo, publicación que acompañó con el mensaje que dice “¡¡Descanse en paz, profe!! Mucha fortaleza para su familia”.

Aunque Quintero no jugó bajo su mando, sí tuvo la oportunidad de cursárselo y enfrentarlo en varias oportunidades en el fútbol argentino.

