Lunes, 27 de octubre de 2025
FIFA

FIFA abrió segunda fase de venta de entradas para el Mundial 2026 pero le puso límite de tiempo

octubre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Trofeo Copa Mundial de la FIFA - Foto EFE
La FIFA abrió la segunda fase para adquirir las boletas para el Mundial 2026 que se disputará en EE. UU., Canadá y México.

La venta se llevará a cabo a partir de este 27 de octubre hasta el 31 de octubre.

Durante esta oportunidad, los fanáticos que no fueron seleccionados en la primera preventa podrán registrarse a través del portal oficial de FIFA.

“Esta fase está disponible para todos los aficionados y ofrece un periodo de exclusividad para residentes del país anfitrión. Una vez que concluya el periodo de inscripción, los aficionados residentes en los países anfitriones que se hayan registrado participarán en un sorteo aleatorio para acceder al periodo de exclusividad para residentes del país anfitrión a partir del 12 de noviembre”, indicó.

Los ganadores serán elegidos mediante un sorteo aleatorio y recibirán indicaciones del horario exacto para comprar sus entradas.

o

Aquellos fanáticos de EE. UU., Canadá y México que ingresen al sorteo antes del viernes, tendrán la oportunidad de obtener un horario en el que podrán comprar boletos a partir del 12 de noviembre.

“Al finalizar el periodo de exclusividad para residentes del país anfitrión, los aficionados locales y extranjeros que se hayan inscrito en el sorteo anticipado participarán en uno aleatorio por la posibilidad de obtener de nuevo un horario a partir del 17 de noviembre”, agregaron.

En total, once ciudades estadounidenses serán sede de partidos del Mundial, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio próximos.

Entre las grandes urbes Boston debe albergar siete encuentros de la Copa del Mundo, San Francisco y Seattle seis, y Los Ángeles ocho.

Para el certamen, que por primera vez incluirá a 48 equipos, quedan actualmente 20 cupos, luego de que nuevos combinados nacionales obtuvieran su cupo en los últimos días y se instalaran entre los 28 primeros en conseguirlo.

Temas relacionados:

FIFA

Mundial 2026

Clasificados del Mundial

Partidos

