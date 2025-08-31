Captan a Lando Norris tras abandono que podría costarle el campeonato en una de las imágenes más desoladoras en historia reciente de la Formula 1

El automovilista británico Lando Norris protagonizó una de las escenas más desoladoras de la historia reciente de la Fórmula 1, este domingo, en medio del Gran Premio de los Países Bajos en el que el motor de su coche se incendió lo que provocó su abandono de la carrera.

Norris, tras el abandono, que supone un duro golpe en la lucha por el título mundial que mantiene con su compañero de equipo en McLaren, el australiano Oscar Piastri, fue captado en medio de una triste escena.

El británico se bajó de su automóvil, saltó la valla de seguridad y se dirigió a un pequeño promontorio en medio del césped de gigantesco lote en el que está construido el circuito del Gran Premio neerlandés.

VEA TAMBIÉN Sergio Pérez no perdona y tras confirmarse su retorno a la Fórmula 1 recuerda frase que dijo tras quedarse sin silla hace un año en la competencia o

Allí se sentó y, con el casco aún puesto, agachó su mirada por unos cuantos minutos en un claro gesto corporal de quien se sabe derrotado.

La escena conmovió a los fanáticos del deporte motor y quedará grabada como uno de los momentos claves en medio de una temporada que por el momento perfila a Piastri como su futuro campeón.

Piastri, líder del Mundial de Fórmula 1, por su parte, dio un gran paso hacia el título al ganar este domingo el Gran Premio de Países Bajos y sacar ventaja del retiro de Norris.

Es un duro golpe en las aspiraciones de Norris para conquistar su primera corona mundial. El británico, tras vencer en Hungría, llegó a Zandvoort a solo nueve puntos de su compañero y se marcha con una diferencia de 34.

Completaron el podio el ídolo local Max Verstappen (Red Bull), vigente campeón del mundial, y el francés Isack Hadjar (Racing Bulls), que logró con este tercer puesto su mejor clasificación en un Gran Premio.

"Es lo que siempre sueñas desde niño. Es un primer paso, mi primer podio y ojalá lleguen muchos más", declaró un eufórico Hadjar, felicitándose por haber completado un fin se semana "sin un solo error".

Partiendo desde la 'pole position', Piastri lideró de principio a fin una carrera en la que Verstappen adelantó a Norris en la primera curva, aunque fue incapaz de aguantar el ritmo del McLaren del australiano pese al apoyo que recibía desde las gradas por parte de los seguidores neerlandeses.

Unas vueltas después, Norris volvió a adelantar a Verstappen y todo parecía encaminado a un nuevo doblete de McLaren, pero a falta de poco más de cinco vueltas para el final, el motor del británico dijo basta y su monoplaza se quedó varado en medio de la pista.

VEA TAMBIÉN Fernando Alonso, de 44 años, sobrepasó a candidato al título y dos décadas menor con maniobra llena de experiencia que impactó en la Formula 1 o

El abandono de Norris devolvió la segunda plaza a Verstappen y dio la posibilidad al joven Hadjar (20 años) de sumar su primer podio en la máxima categoría del automovilismo.

Es la sexta victoria de la temporada para Piastri, que se consolida como el gran favorito a suceder como campeón del mundo a Verstappen, que queda tercero en el Mundial a 104 puntos del líder.

El británico George Russell (Mercedes) quedó al pie del podio y completaron el Top 10 el tailandés Alexander Albon (quinto con Williams), el británico Oliver Bearman (Haas), el canadiense Lance Stroll y su compañero español en Aston Martin Fernando Alonso, el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) y el francés Estéban Ocon (Haas).

El argentino Franco Colapinto protagonizó una gran remontada desde el fondo de la parrilla hasta quedarse a un puesto de entrar en los puntos. Fue 11 en la carrera.

El próximo fin de semana se disputará el Gran Premio de Italia, en el circuito de Monza, muy cerca de la sede de Ferrari, que este domingo vivió una pesadilla, con sus dos pilotos, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, sin poder terminar la prueba.

Ferrari, segundo de la general en el Mundial de constructores, cede terreno en beneficio de Mercedes, tercero y que se acercó a apenas 12 puntos, en una clasificación que domina obviamente, con gran ventaja, McLaren.