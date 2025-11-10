NTN24
Lunes, 10 de noviembre de 2025
Caso Nicolás Petro

Hijo mayor del presidente Gustavo Petro fue imputado con seis nuevos cargos por la Fiscalía de Colombia

noviembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Nicolás Petro - AFP
Aunque en 2023 llegó a ser detenido por otro caso, la justicia colombiana le ha permitido defenderse en libertad condicional.

El hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, quien ya enfrenta un juicio por presunto lavado de dinero en Colombia, fue imputado por seis cargos relacionados con un caso de corrupción cuando se desempeñó como diputado del Atlántico.

El primogénito del mandatario colombiano fue imputado por la Fiscalía durante una audiencia virtual por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias, falsedad en documento público, falsedad en documento privado y falso testimonio en la celebración de un contrato cuando fue diputado de dicho departamento entre los años 2020 y 2023.

Según el ente acusador, el acuerdo estipulaba que adultos mayores y niños con discapacidades recibirían fondos estatales, pero fueron desviados por el político de 39 años.

Se trata de un nuevo expediente judicial que se abre contra el hijo del presidente Petro, que actualmente enfrenta un proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos por presuntamente recibir fondos de un exnarcotraficante mientras hacía campaña a favor de su padre para las elecciones presidenciales de 2022, de las que salió victorioso.

Aunque en 2023 llegó a ser detenido por dicho caso, la justicia colombiana le permitió defenderse en libertad condicional. Además, perdió su escaño tras su detención en dicho escándalo que sacudió al Gobierno.

Tal investigación comenzó con el testimonio de su exesposa, Daysuris Vásquez, quien por una infidelidad lo señaló de recibir importantes sumas en efectivo de Samuel Santander Lopesierra, condenado por narcotráfico en Estados Unidos.

En un principio, Nicolás Petro aceptó haber recibido el dinero, pero aseguró que nunca llegó a la campaña de su padre.

Ahora, su defensa pelea para que esa declaración no sea tomada en cuenta en el juicio, argumentando que estaba bajo presión de un fiscal.

