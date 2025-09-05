NTN24
Viernes, 05 de septiembre de 2025
Fórmula 1

La Fórmula 1 anunció que tomó decisión clave respecto al histórico Gran Premio de Mónaco

septiembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
En la lista de grandes premios más disputados en el Mundial desde 1950, el GP de Mónaco ocupa el segundo lugar, por detrás del circuito de Monza.

La Fórmula 1 anunció este viernes mediante una breve nota de prensa que el histórico Gran Premio de Mónaco, famoso por disputarse en medio de las calles urbanas del principado, seguirá en el calendario hasta 2035.

"La Fórmula 1 extiende el Gran Premio de Mónaco hasta 2035, tras la ampliación del acuerdo existente con el Automobile Club de Monaco (ACM), que estaba vigente hasta la temporada 2031", indicó el promotor Fórmula One en un comunicado publicado con motivo del GP de Italia que se disputa este fin de semana en Monza.

En la lista de grandes premios más disputados en el Mundial desde 1950, el GP de Mónaco ocupa el segundo lugar, por detrás del circuito de Monza (GP de Italia), y se disputa sin interrupción desde 1955.

Tradicionalmente celebrado a finales de mayo al mismo tiempo que las 500 Millas de Indianápolis -otro evento imprescindible en el automovilismo-, el prestigioso GP de Mónaco se llevará a cabo a principios de junio a partir de 2026.

El actual campeonato de la Fórmula 1, cabe resaltar, es escenario de una batalla por la cima entre el australiano Oscar Piastri, líder del Mundial, y el británico Lando Norris.

Piastri dio un gran paso hacia el título al ganar el pasado domingo el Gran Premio de Países Bajos en el que Norris, su mayor rival y compañero en la escudería McLaren, tuvo que retirarse por un fallo mecánico.

Es un duro golpe en las aspiraciones de Norris para conquistar su primera corona mundial. El británico, tras vencer en Hungría, llegó a Zandvoort a solo nueve puntos de su compañero y se marchó con una diferencia de 34.

Completaron el podio el ídolo local Max Verstappen (Red Bull) y el francés Isack Hadjar (Racing Bulls), que logró con este tercer puesto su mejor clasificación en un Gran Premio.

"Es lo que siempre sueñas desde niño. Es un primer paso, mi primer podio y ojalá lleguen muchos más", declaró un eufórico Hadjar, felicitándose por haber completado un fin se semana "sin un solo error".

Partiendo desde la pole position, Piastri lideró de principio a fin una carrera en la que Verstappen adelantó a Norris en la primera curva, pero fue incapaz de aguantar el ritmo del McLaren del australiano pese al apoyo que recibía desde las gradas por parte de los seguidores neerlandeses.

Unas vueltas después, Norris volvió a adelantar a Verstappen y todo parecía encaminado a un nuevo doblete de McLaren, pero a falta de poco más de cinco vueltas para el final, el motor del británico dijo basta y su monoplaza se quedó varado en medio de la pista.

El abandono de Norris devolvió la segunda plaza a Verstappen y dio la posibilidad al joven Hadjar (20 años) de sumar su primer podio en la máxima categoría del automovilismo.

Es la sexta victoria de la temporada para Piastri, que se consolida como el gran favorito a suceder como campeón del mundo a Verstappen, que queda tercero en el Mundial a 104 puntos de Piastri.

En la tabla de posiciones Piastri marca 309 puntos, seguido de Norris que suma 275, Verstappen que tiene 205, y el británico George Russell que acumula 184 unidades. En la quinta y sexta posición se ubican el monegasco Charles Leclerc y el también inglés Lewis Hamilton que tienen 151 y 109 puntos, respectivamente.

