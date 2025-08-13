NTN24
Gimnasta sudamericana que le ganó la medalla de oro a Simone Biles en los Juegos Olímpicos de París 2024 anunció que dejará de competir en suelo para cuidar su salud

agosto 13, 2025
Por: Diana Pérez
Rebeca Andrade | Foto: EFE
Después de debutar en los Olímpicos de Rio 2016, la paulista brilló en los de Tokio 2020, aplazados hasta 2021 por la pandemia de coronavirus.

La medallista olímpica sudamericana que le robó el oro a la leyenda de la gimnasia, Simone Biles, en los pasados Juegos Olímpicos de París anunció que dejará de competir en la modalidad de suelo por temas de salud.

La brasileña Rebeca Andrade, que ganó cuatro medallas en los Juegos Olímpicos de París 2024, anunció en las últimas horas que dejará de competir en la modalidad de suelo en gimnasia para cuidar de su salud.

La gimnasta afirmó que lo hace con miras a la próxima edición de los JJ.OO. que se llevarán a cabo en Los Ángeles 2028.

Andrade, la medallista histórica de Brasil, afirmó durante una conferencia en el evento Rio Innovation Week que: “No voy a hacer más suelo. El suelo es lo que causa más impacto”.

"Soy una atleta de 26 años con cinco cirugías de rodilla. Cuando entendemos nuestros límites, es fundamental respetarlos”, añadió.

Rebeca explicó que: “Sé que les encanta cuando hago ejercicios de suelo, pero aún puedo demostrar mucho en los demás aparatos”.

o

Múltiples lesiones y cirugías de rodilla entre 2015 y 2019 pusieron en peligro su carrera antes de convertirse en una de las mejores gimnastas del mundo.

Andrade ha ganado seis medallas en tres participaciones en Juegos Olímpicos: dos de oro, tres de plata y una de bronce, con lo que superó a los regatistas Robert Scheidt y Torben Grael como los atletas brasileños con más preseas en la máxima cita del deporte.

"Estoy cuidando más mi salud física y mental (...) Eso es crucial para los próximos años, en los que tenemos al menos una Olimpiada más por delante", expresó.

Dejar de hacer suelo "me va a ayudar a seguir por más tiempo", añadió la gimnasta nacida en Guarulhos, Sao Paulo.

Andrade, una de las personalidades más queridas en el gigante latinoamericano, se prepara para el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística, que se disputa del 19 al 25 de octubre en Yakarta, Indonesia.

Conquistó entonces oro en salto y plata en el all-around, un hito para la gimnasia de Brasil.

Sin embargo, su nivel más alto lo alcanzó durante los Juegos Olímpicos de París 2024 tras vencer a la leyenda de la gimnasia, la estadounidense Simone Biles en la final de gimnasia artista en suelo femenino.

Andrade logró dejar en alto el nombre de su país tras ganar con una espectacular rutina en la final de suelo femenino, con un puntaje de 14.166, por encima de la ‘reina de la gimnasia’, quien obtuvo 14.133, y la estadounidense Jordan Chiles que se quedó con el tercer lugar con 13.766.

Con este triunfo, la gimnasta brasileña hace historia como la primera atleta de Brasil en ganar seis medallas olímpicas. Es de hecho, la deportista brasileña con la mayor cantidad de podios olímpicos en la historia.

La gimnasta cerró el programa de gimnasia artística de París 2024 con cuatro medallas: oro en suelo femenino, plata en salto femenino e individual femenino, y bronce en gimnasia general por equipos.

