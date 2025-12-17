“Gracias por el cariño”: el mensaje de agradecimiento de Lionel Messi tras su visita a la India

Tras proclamarse campeón de la Major League Soccer (MLS) con el Inter Miami, el futbolista argentino Lionel Messi viajó al continente asiático, donde compartió con miles de sus seguidores en diferentes ciudades de India como: Delhi, Mumbai, Hyderabad y Kolkata.

En medio de la gira Goat Tour 2025, el astro argentino visitó varios escenarios deportivos, dentro de ellos el estadio Arun Jaotley de Nueva Delhi, donde centenares de fanáticos llenaron las gradas para ver a uno de los máximos referentes del fútbol mundial, quien fue recibido en medio de ovaciones.

Durante este evento, Messi, quien estuvo acompañado de sus compañeros de equipo Rodrigo de Paul y Luis Suárez, hizo algunas muestras de exhibición con la pelota, dirigió unas palabras a todos los asistentes y lanzó varios balones a las tribunas. Allí algunos seguidores, dentro de ellos niños, tuvieron la oportunidad de tomarse algunas fotos con el oriundo de Argentina.

Tras finalizar su gira por el continente asiático, Lionel Messi hizo uso de sus redes sociales para emitir un mensaje de agradecimiento por las muestras de cariño y la hospitalidad recibida durante la Goat Tour 2025.

“¡Namasté, India! Qué visitas increíbles a Delhi, Mumbai, Hyderabad y Kolkata. Gracias por el cariño, la hospitalidad y todas las muestras de amor a lo largo de mi gira”, dijo Messi.

De igual manera, el astro argentino manifestó en el video que acompaña la publicación que se llevó lo mejor de los aficionados indios y que no descarta algún día regresar a este país a jugar un partido.

“Fue hermoso recibir el cariño que ya sabía que estaba, pero recibirlo de primera mano, impresionante, una locura todo lo que hicieron por nosotros estos días (…) Seguramente volveremos, ojalá sea algún día a jugar un partido o en otra ocasión, pero seguramente volveremos a visitar India”, expresó el 10 de la selección de Argentina y el Inter Miami.

Esta gira Goat Tour se llevó a cabo dentro de los días 13, 14 y 15 de diciembre en India, un evento que, aparte de la presencia de Lionel Messi, contó con partidos de celebridades y música.