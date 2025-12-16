NTN24
Martes, 16 de diciembre de 2025
Martes, 16 de diciembre de 2025
Fútbol colombiano

Máximo goleador histórico colombiano organizará partido de exhibición con otras figuras nacionales e internacionales: ¿cuándo y dónde se jugará?

diciembre 16, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Selección Colombia Copa América 2011 - Foto EFE
Selección Colombia Copa América 2011 - Foto EFE
El espectáculo futbolístico tendrá lugar en el marco de la Feria de Manizales 2026.

El máximo goleador histórico del fútbol colombiano, Dayro Moreno, en alianza con el productor de eventos Juan Carmona, organizará un partido de exhibición en el que también participarán otras figuras del balompié nacionales e internacionales.

La iniciativa, gestada por el propio referente del deporte en Colombia e ídolo para los aficionados del Once Caldas —equipo de la primera división del fútbol colombiano—, recibió también el aval de la Secretaría del Deporte de Manizales.

o

El jefe de la cartera, Diego Espinosa, confirmó que la Alcaldía recibió la solicitud formal en septiembre y destacó a su vez la importancia del evento, que tendrá lugar en el marco de la Feria de Manizales 2026, para la ciudad.

"Acompañamos con entusiasmo esta iniciativa que combina deporte y espectáculo en el marco de nuestra Feria", afirmó Espinosa en un comunicado que reveló la materialización del proyecto.

Moreno, a sus 40 años, es el máximo goleador histórico de Colombia con 370 tantos anotados hasta el momento y supera la marca de delanteros ícono en el país como Falcao García, Víctor Hugo Aristizábal, Hugo Rodallega y Carlos Bacca.

¿Cuándo y dónde se jugará el partido de exhibición de Dayro Moreno?

El partido, titulado 'Dayro y las Leyendas del Once Caldas', se disputará en el Estadio Palogrande de Manizales (Colombia) el sábado 3 de enero de 2026 a las 4:00 p.m. locales, como parte de la programación oficial de la Feria de Manizales, una de las celebraciones más grandes de América.

El equipo del atacante nacido en El Espinal, Tolima, está conformado hasta el momento por otros grandes referentes del Once Caldas como Juan Carlos Henao, Arnulfo Valentierra, Alexis Enrique, Alexis Amaya y Mauricio Casierra.

'Dayro y las Leyendas del Once Caldas', cabe resaltar, se enfrentarán en un partido de fútbol —en el que participarán otras estrellas internacionales que no aún no han sido reveladas— al equipo conformado por Juan Carmona, un empresario de eventos masivos y organizador de la exhibición futbolera.

"Será un reencuentro con la gloria y la emoción. No solo reuniremos a grandes figuras del fútbol profesional colombiano, sino que también contaremos con la presencia de cuatro estrellas internacionales de renombre. Estamos trabajando para ofrecer a Manizales y a todo Colombia una tarde histórica", anticipó Carmona, citado en el comunicado sobre el evento.

o

El encuentro, al que podrán asistir los seguidores del goleador, del fútbol colombiano y del Once Caldas, promete no solo ser un homenaje a la trayectoria de Dayro Moreno y a su legado en el 'Blanco blanco', sino también ser "un regalo para los aficionados en una de las épocas más festivas de la región", de acuerdo con los organizadores.

Temas relacionados:

Fútbol colombiano

Dayro Moreno

Fútbol

Goleadores

Selección Colombia

Futbolistas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El tema de la seguridad influyó en la ciudadanía para elegir al nuevo presidente": analistas sobre victoria de José Antonio Kast en las elecciones de Chile

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La situación de orden público en Colombia es crítica": congresista colombiano Hernán Cadavid

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Secretario general de la OEA defiende acciones contra el régimen de Maduro: "se debe hacer algo. Está claro quién ganó las elecciones"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Tiroteo en Sídney: ¿Cómo se llega a este punto en un país muy riguroso con el porte de armas?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál es el balance de las explicaciones ante el Congreso de Marco Rubio y Pete Hegseth sobre despliegue cerca de Venezuela?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Albert Ramdin/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

Secretario general de la OEA defiende acciones contra el régimen de Maduro: "se debe hacer algo. Está claro quién ganó las elecciones"

José Antonio Kast | Foto AFP
José Antonio Kast

"El tema de la seguridad influyó en la ciudadanía para elegir al nuevo presidente": analistas sobre victoria de José Antonio Kast en las elecciones de Chile

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Estados Unidos

"Estaremos golpeándolos también por tierra": Trump sobre operaciones contra organizaciones del narcotráfico en medio de despliegue cerca de Venezuela

Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

Le da a entender “al régimen de Maduro que prácticamente están tocando territorio venezolano”: especialista en contrainteligencia sobre decisión de Trinidad y Tobago

La senadora Paloma Valencia. (EFE)
Elecciones en Colombia

Paloma Valencia fue elegida como la candidata única del partido Centro Democrático para las presidenciales de 2026 en Colombia

Más de Deportes

Ver más
Partido amistoso entre EE. UU. y Uruguay - Foto: EFE
Mundial 2026

Continuidad de entrenador de selección sudamericana que clasificó al Mundial 2026 estaría en duda: "La situación con los jugadores está quebrada"

Diogo Jota - AFP
Real Madrid

La grave confusión del Real Madrid en homenaje a Diogo Jota y a su hermano: el hecho generó burlas e indignación

Marcelo Bielsa habló sobre su continuidad con Uruguay - Foto: EFE
Selección de Uruguay

Marcelo Bielsa aclaró su situación con la selección de Uruguay luego de la goleada ante Estados Unidos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Volodimir Zelenski, Donald Trump y Vladimir Putin – Foto AFP
Donald Trump

Trump da ultimátum a Zelenski para que acepte plan para poner fin al conflicto con Rusia

Stephen Miller, asesor de Seguridad Nacional de EE. UU. y Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: AFP
Narcotráfico

Casa Blanca lanza contundente mensaje respecto al narcoterrorismo en la región y apunta nuevamente contra Colombia

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares (Agencia EFE)
Vuelos internacionales

España asegura que protegerá a sus aerolíneas ante ultimátum del régimen de Maduro

Tesoros extraídos | Foto Ministerio de Culturas
Colombia

Cinco objetos del Galeón San José vuelven a manos del Estado colombiano: esto reveló la expedición

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, abordó el portaviones Gerald R. Ford - Fotos: EFE
Portaviones

Secretario de Guerra de EE. UU. desde el portaviones Gerald R. Ford se dirigió a todo su contingente militar: "Son los combatientes más capaces y letales"

El mensaje de María Corina Machado previo a las elecciones de Honduras - Foto: EFE
Elecciones en Honduras

“La democracia se defiende cuidando cada voto”: María Corina Machado envía mensaje a Honduras en vísperas de elecciones presidenciales

buque USS Gettysburg desplegado en el Caribe y Nicolás Maduro - Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Siempre se ha considerado como un refugio de Maduro": exoficial estadounidense explica por qué el buque USS Gettysburg se encuentra cerca de isla venezolana

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre