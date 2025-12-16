Máximo goleador histórico colombiano organizará partido de exhibición con otras figuras nacionales e internacionales: ¿cuándo y dónde se jugará?

El máximo goleador histórico del fútbol colombiano, Dayro Moreno, en alianza con el productor de eventos Juan Carmona, organizará un partido de exhibición en el que también participarán otras figuras del balompié nacionales e internacionales.

La iniciativa, gestada por el propio referente del deporte en Colombia e ídolo para los aficionados del Once Caldas —equipo de la primera división del fútbol colombiano—, recibió también el aval de la Secretaría del Deporte de Manizales.

VEA TAMBIÉN Dayro Moreno reveló detalles de cómo lo recibieron los jugadores de la selección Colombia a su llegada a la convocatoria o

El jefe de la cartera, Diego Espinosa, confirmó que la Alcaldía recibió la solicitud formal en septiembre y destacó a su vez la importancia del evento, que tendrá lugar en el marco de la Feria de Manizales 2026, para la ciudad.

"Acompañamos con entusiasmo esta iniciativa que combina deporte y espectáculo en el marco de nuestra Feria", afirmó Espinosa en un comunicado que reveló la materialización del proyecto.

Moreno, a sus 40 años, es el máximo goleador histórico de Colombia con 370 tantos anotados hasta el momento y supera la marca de delanteros ícono en el país como Falcao García, Víctor Hugo Aristizábal, Hugo Rodallega y Carlos Bacca.

¿Cuándo y dónde se jugará el partido de exhibición de Dayro Moreno?

El partido, titulado 'Dayro y las Leyendas del Once Caldas', se disputará en el Estadio Palogrande de Manizales (Colombia) el sábado 3 de enero de 2026 a las 4:00 p.m. locales, como parte de la programación oficial de la Feria de Manizales, una de las celebraciones más grandes de América.

El equipo del atacante nacido en El Espinal, Tolima, está conformado hasta el momento por otros grandes referentes del Once Caldas como Juan Carlos Henao, Arnulfo Valentierra, Alexis Enrique, Alexis Amaya y Mauricio Casierra.

'Dayro y las Leyendas del Once Caldas', cabe resaltar, se enfrentarán en un partido de fútbol —en el que participarán otras estrellas internacionales que no aún no han sido reveladas— al equipo conformado por Juan Carmona, un empresario de eventos masivos y organizador de la exhibición futbolera.

"Será un reencuentro con la gloria y la emoción. No solo reuniremos a grandes figuras del fútbol profesional colombiano, sino que también contaremos con la presencia de cuatro estrellas internacionales de renombre. Estamos trabajando para ofrecer a Manizales y a todo Colombia una tarde histórica", anticipó Carmona, citado en el comunicado sobre el evento.

VEA TAMBIÉN Dayro Moreno se consagró como el máximo goleador de la Copa Sudamericana en 2025 y se une a selecta lista de colombianos o

El encuentro, al que podrán asistir los seguidores del goleador, del fútbol colombiano y del Once Caldas, promete no solo ser un homenaje a la trayectoria de Dayro Moreno y a su legado en el 'Blanco blanco', sino también ser "un regalo para los aficionados en una de las épocas más festivas de la región", de acuerdo con los organizadores.