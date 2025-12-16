Tras un año complicado, este es el mensaje de Cardenal Porras a los venezolanos para Navidad

El 2025 ha sido un año especialmente complicado para el cardenal Baltazar Porras.

Aunque la iglesia católica ha sido históricamente atacada por el chavismo, ese ataque ha subido un nueño escaño en los últimos meses, pero especialmente contra uno de los representantes del Vaticano en el país.

Cardenal Porras ha sido saboteado durante sus viajes por el interior del país; se le prohibió viajar a la tierra natal de San José Gregorio Hernández, Isnotú, ha sido acusado de malversación por Diosdado Cabello y por último se le arrebató el pasaporte cuando intentaba viajar a España.

Porras ha pedido respeto a los derechos humanos en Venezuela, el respeto a los derechos políticos y también la libertad plena de los presos políticos, que superan las mil personas.

Esto ha despertado el ataque de la cúpula gobernante, que no se ahorra calificativos ni acciones contra el obispo.

En las últimas horas, Porras ha compartido un sentido mensaje en sus redes sociales siendo parte del proceso de fabricación de la tradicional hallaca venezolana.

"Santa Teresa de Jesús dice que en las ollas se encuentra Dios..." y recuerda la importancia de la mesa venezolana con la reflexión:

"Las hojas son como el pañal que envuelve al niño, el amor y la ternura que nos da María Santísima, la masa es lo que nos da nuestra madre a las virtudes que debemos tener. El guiso es el acompañamiento, es estar cerca, el gusto de la vida. Y le ponemos los adornos, la vida diaria, el cariño, la cercanía. Amarrar con los valores que nos unen. Hay que ser solidarios con quienes tienen menos que nosotros, los que a lo mejor no tienen qué comer, que las Navidad nos haga útiles con quienes están a nuestro alrededor.

La Iglesia Católica venezolana se ha sumado a la campaña de una Navidad sin presos políticos.