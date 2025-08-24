NTN24
Domingo, 24 de agosto de 2025
Domingo, 24 de agosto de 2025
MotoGP

Grave accidente durante el Gran Premio de Hungría: la moto de uno de los pilotos salió volando y alcanzó a un camarógrafo

agosto 24, 2025
Por: Diana Pérez
Los pilotos de MotoGP Pedro Acosta y Fermin Aldeguer | Foto: AFP
Los pilotos de MotoGP Pedro Acosta y Fermin Aldeguer | Foto: AFP
Desde la cuenta de MotoGP, en la red social de X, se confirmó que el camarógrafo se encuentra bien y no salió lesionado.

Durante el Gran Premio de Hungría de MotoGP, el piloto español Pedro Acosta se convirtió en el centro de atención de todos, pero no precisamente conseguir su mejor posición en la categoría reina.

El corredor de Red Bull KTM Factory Racing se volvió el protagonista de un grave accidente, en el que su moto voló por los aires y alcanzó a un camarógrafo.

Durante la sesión de clasificación, el español iba muy rápido durante la octava vuelta del circuito Balaton Park y a tan solo 12 minutos para el cierre del Q2, dejó de tener dominio de su moto.

Acosta perdió el control de su vehículo cuando estaba al borde de la octava curva por la velocidad en la que iba, por lo que no pudo adaptarse muy bien a la superficie.

Como consecuencia, su moto salió disparada por la grava tomando altura para luego volar e impactar contra uno de los camarógrafos encargados de grabar la sesión.

o

De milagro, la moto solo impactó contra la cámara y el camarógrafo alcanzó a esquivarla tras reaccionar rápido y quitarse.

Desde la cuenta de MotoGP, en la red social de X, se confirmó que el camarógrafo se encuentra bien y no salió lesionado.

Acompañando el video del angustioso momento, MotoGP afirmó que: “¡Nuestro camarógrafo, Joao, evitando el impacto de la moto de Pedro Acosta es probablemente el vídeo más impactante que verás hoy! ¡Nos alegra mucho ver que está bien!”.

Tras el final de la Q2, Pedro asumió su responsabilidad en el accidente y aseguró que: “ha sido error mío. Solo tenía un set de suspensión de los que quería usar, y me quedé sin”.

Sin embargo, el español fue en búsqueda del camarógrafo para verificar su estado de una situación de la que ambos se burlaron.

En un video que circula por redes se ve que ambos hombres se abrazan y a su encuentro, Joao le dice al español: “que susto”.

Ante esto el piloto respondió: “te ve mejor que cuando ha pasado. La moto ha ido bastante, pero ¿tú estás bien?”.

Joao le contestó que sí y que a él no le ha pasado nada, pero no puede decir lo mismo de su cámara.

Tras esto, Pedro le hace un recorrido por los boxes, le da un objeto firmado y lo vuelve a abrazar pidiéndole perdón por el susto.

Temas relacionados:

MotoGP

Motociclismo

Piloto

Accidente

Hungría

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Están en el cielo 13 héroes de la patria y en honor a ellos seguiremos trabajando de forma incansable”: Carlos Triana, director General de la Policía

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Basta con ver los videos de los terroristas de Hamás robando la ayuda humanitaria para vender los alimentos": profesor de política global sobre declaración de la ONU de "hambruna" en Gaza

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

ONU declaró el "estado de hambruna" en Gaza luego de que expertos advirtieran que 500.000 personas se encuentran en una situación "catastrófica"

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Qué busca el Gobierno de El Salvador con su nuevo "código de conducta" para las escuelas que incluye mantener el pelo ordenado y llevar el uniforme limpio

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos en un año preelectoral que históricamente ha sido sangriento en el país": oficial en retiro sobre atentados en Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Álvaro Uribe acudió al parque El Golfito para rendir homenaje a Miguel Uribe Turbay - Foto: AFP
Álvaro Uribe

Álvaro Uribe acudió al parque El Golfito, lugar del atentado contra Miguel Uribe, para rendir un homenaje al fallecido senador

Foto de referencia: AFP
Atentado

“Lo que logró el proceso de paz y la ‘paz total’ fue que aumentaran los grupos armados ilegales”: Gustavo Niño, exviceministro de Defensa

Franja de Gaza (AFP)
Gaza

ONU declaró el "estado de hambruna" en Gaza luego de que expertos advirtieran que 500.000 personas se encuentran en una situación "catastrófica"

Claudia Piñeiro | Foto: EFE
Escritores

“La realidad es que eso de dejar todo para ponerse a escribir no es tan fácil”: Claudia Piñeiro, escritora argentina

Luto en Cali tras atentado del jueves (EFE)
Atentado en Colombia

"Son producto de la debilidad y la falta de liderazgo del actual gobierno”: Andrés Villamizar sobre hechos de violencia en Cali y Antioquia

Más de Deportes

Ver más
Cristiano Ronaldo en 2018 - Foto EFE
Cristiano Ronaldo

A pocas horas de que Cristiano Ronaldo pueda alcanzar el título número 37 de su carrera, reviven clip en el que está rezando solo antes de una final de Champions

Yeferson Soteldo, futbolista venezolano - Foto: EFE
Yeferson Soteldo

A un mes de las Eliminatorias Sudamericanas, Yeferson Soteldo enciende las alarmas de la Vinotinto

Cata Coll contra Alemania - Fotos AFP
Eurocopa

Debate en redes por doble atajada de arquera del fútbol femenino que algunos catalogan como "paradón" y otros como "un error"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Cristiano Ronaldo en 2018 - Foto EFE
Cristiano Ronaldo

A pocas horas de que Cristiano Ronaldo pueda alcanzar el título número 37 de su carrera, reviven clip en el que está rezando solo antes de una final de Champions

Empleos: Foto Canva
Empleos

Alemania busca hasta este 31 de julio a 100 colombianos para trabajos con salarios de más de 10 millones de pesos: uno de cada cinco obtendría la vacante

Andrés Pastrana y Gustavo Petro / FOTO: EFE
Andrés Pastrana

“Las Fuerzas Armadas de Colombia deben estar al servicio de nuestra patria, no al servicio de la narcodictadura de Maduro”: Andrés Pastrana a Petro

Mr Beast, youtuber estadounidense (AFP)
Mr Beast

"Ya hizo más que varios gobiernos": el impresionante proyecto con el que Mr Beast llevó agua potable a La Guajira

Yeferson Soteldo, futbolista venezolano - Foto: EFE
Yeferson Soteldo

A un mes de las Eliminatorias Sudamericanas, Yeferson Soteldo enciende las alarmas de la Vinotinto

KRYPTO
adopción

El perro de Superman inspira un aumento en la adopción de perros

Policía polaca (Canva)
Colombianos

Polonia acusa a un colombiano de haber provocado un incendio en plan de sabotajes vinculado a Rusia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano