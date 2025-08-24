Grave accidente durante el Gran Premio de Hungría: la moto de uno de los pilotos salió volando y alcanzó a un camarógrafo

Durante el Gran Premio de Hungría de MotoGP, el piloto español Pedro Acosta se convirtió en el centro de atención de todos, pero no precisamente conseguir su mejor posición en la categoría reina.

El corredor de Red Bull KTM Factory Racing se volvió el protagonista de un grave accidente, en el que su moto voló por los aires y alcanzó a un camarógrafo.

Durante la sesión de clasificación, el español iba muy rápido durante la octava vuelta del circuito Balaton Park y a tan solo 12 minutos para el cierre del Q2, dejó de tener dominio de su moto.

Acosta perdió el control de su vehículo cuando estaba al borde de la octava curva por la velocidad en la que iba, por lo que no pudo adaptarse muy bien a la superficie.

Como consecuencia, su moto salió disparada por la grava tomando altura para luego volar e impactar contra uno de los camarógrafos encargados de grabar la sesión.

De milagro, la moto solo impactó contra la cámara y el camarógrafo alcanzó a esquivarla tras reaccionar rápido y quitarse.

Desde la cuenta de MotoGP, en la red social de X, se confirmó que el camarógrafo se encuentra bien y no salió lesionado.

Acompañando el video del angustioso momento, MotoGP afirmó que: “¡Nuestro camarógrafo, Joao, evitando el impacto de la moto de Pedro Acosta es probablemente el vídeo más impactante que verás hoy! ¡Nos alegra mucho ver que está bien!”.

Tras el final de la Q2, Pedro asumió su responsabilidad en el accidente y aseguró que: “ha sido error mío. Solo tenía un set de suspensión de los que quería usar, y me quedé sin”.

Sin embargo, el español fue en búsqueda del camarógrafo para verificar su estado de una situación de la que ambos se burlaron.

En un video que circula por redes se ve que ambos hombres se abrazan y a su encuentro, Joao le dice al español: “que susto”.

Ante esto el piloto respondió: “te ve mejor que cuando ha pasado. La moto ha ido bastante, pero ¿tú estás bien?”.

Joao le contestó que sí y que a él no le ha pasado nada, pero no puede decir lo mismo de su cámara.

Tras esto, Pedro le hace un recorrido por los boxes, le da un objeto firmado y lo vuelve a abrazar pidiéndole perdón por el susto.