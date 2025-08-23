¿Ultimátum para Club León? James responde su posible continuidad en el equipo: “pues tomaré otro camino”

Tan solo faltan cuatro meses para que su contrato con el Club León llegue a su fin y parece que el panorama es incierto para el colombiano James Rodríguez.

La hincha de las ‘fieras’ temen porque el mediocampista de la ‘Tricolor’ decida irse del club, pero como él mismo lo ha dicho no está en sus manos.

Entre entrevista con Fox Sports, Rodríguez reveló que está feliz y cómodo en el club, y espera poder jugar nuevamente tras su pequeña molestia muscular.

“Un club tiene que estar por encima de cualquier jugador, de cualquier nombre, Y bueno ya se hablará de eso”, afirmó.

El capitán de los subcampeones de América puntualizó: “si no tienen idea en poder seguir, pues tomaré otro camino”.

No es la primera vez que James preocupa a la hinchada mexicana por estos días con declaraciones sobre su futuro en el equipo.

El colombiano dijo durante una entrevista que: “me quedan cuatro meses y espero poder cumplirlos y luego pensar todo”.

Sus palabras también llegan en un momento en el que las críticas por el mal rendimiento del club lo dejan como principal culpable.

Algo con lo que no está de acuerdo el director deportivo de Club León, Rodrigo Fernández, quien salió en defensa del colombiano.

En declaraciones para Claro Sports México, el directivo de las ‘fieras’ afirmó que el rendimiento no corresponde a un solo jugador.

“Es un tema grupal, los resultados que estamos teniendo no pasan por un solo jugador. James es un crack, por supuesto que ya no es el que estuvo en un equipo top como el Real Madrid, pero sigue siendo un crack que te pone el balón donde él quiere, en la Leagues Cup lo demostró”, empezó diciendo.

“Yo creo que en el funcionamiento hablo en general, no podría decir que James al tener un bajón, sea por él que el equipo lo tiene. Creo que a lo mejor el bajón ha tenido es porque todos los compañeros no han estado en su mejor versión”, añadió.

James fue desconvocado minutos antes de que iniciara el partido contra Rayados de Monterrey, en el cual las ‘fieras’ cayeron 3-1.

El entrenador del equipo afirmó que se debía a que “tenía una dolencia, se sentía incómodo y no pudo empezar el partido”.