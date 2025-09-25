NTN24
Jueves, 25 de septiembre de 2025
Lamine Yamal

Hansi Flick afirmó que la derrota de Lamine Yamal en el Balón de Oro es una “motivación” para “demostrar que es bueno”

septiembre 25, 2025
Por: Diana Pérez
Lamine Yamal y Hansi Flick | Foto: EFE
Yamal se quedó con el premio el Trofeo Raymond Kopa (mejor jugador joven), mismo trofeo que ganó en la edición de 2024.

El pasado lunes se conoció el ganador del tan anhelado Balón de Oro, con el que el francés Ousmane Dembélé se coronó como el mejor futbolista del mundo.

El jugador del PSG estuvo por encima de uno de los favoritos a quedarse con el premio, la joven promesa del Barcelona Lamine Yamal.

Lo que parece una gran pérdida para el joven futbolista, para su entrenador parece una oportunidad para que se motive y gane su Balón de Oro en el futuro.

En rueda de prensa previa al partido que enfrentarán contra el Real Oviedo en condición de visitante este jueves, el técnico de los culés explicó que ve la “derrota” de Lamine ante Dembéle como una “motivación”.

Hansi Flick afirmó en la rueda de prensa que: “Es una motivación no haber ganado el Balón de Oro para los próximos años”.

Además, aseguró que Yamal ha aceptado la derrota, de quedar segundo en la ceremonia de premiación, de buen agrado.

Y que el joven futbolista “está motivado para demostrar que es bueno. Quizá la temporada que viene sea candidato”.

Dembélé logró quedarse con el Balón de Oro tras una temporada espectacular con el PSG en el que fue fundamental en lograr darle a su club la Champions League, la primera en toda su historia.

Pero el ‘Mosquito’ también fue de suma importancia para ganar la Ligue 1 con el conjunto parisino dirigido por Luis Enrique.

Sin embargo, Lamine que terminó de segundo en la votación del Balón de Oro no pasó desapercibido en su temporada.

Pues también ganó títulos con el conjunto español como La Liga y la Copa del Rey; así como tampoco se fue con las manos vacías de la importante ceremonia.

Yamal se quedó con el premio el Trofeo Raymond Kopa (mejor jugador joven), mismo trofeo que ganó en la edición de 2024.

Pese a su derrota, Lamine fue de los primeros en felicitar al francés tanto en la ceremonia como desde sus redes sociales.

