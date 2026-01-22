Presidente de Millonarios aclaró los rumores de una posible llegada de James Rodríguez al plantel 'Embajador': "Hemos tenido esa intención"

Entre la incertidumbre de cuál será el próximo club del capitán de la selección Colombia, James Rodríguez, parece ser que su destino podría ser regresar a jugar a su país con uno de los equipos más grandes de la nación cafetera.

Los rumores han apuntado a que el mediocampista iría a Millonarias, en donde también está el otro gran referente de la selección Radamel Falcao García.

Sobre la posible llegada de James, el encargado de aclarar el panorama fue precisamente el presidente del club, Enrique Camacho.

En conversación con el programa 'Medio Tiempo' de Win Sports, el dirigente de los 'embajadores' comentó que siembre "hemos querido" un jugador de esa talla.

Camacho señaló: "Nosotros siempre hemos querido un jugador de la talla de James en el equipo y naturalmente sería un honor en algún momento poderlo vincular. Y hemos tenido esa intención, la hemos expresado".

El presidente de Millonarios continuó diciendo que: "Realmente sería maravillosa esa idea. Sin embargo, en este momento no estamos trabajando en ello porque tenemos el equipo completo y tenemos unas restricciones de presupuesto que hacen que de pronto no seamos tan ágiles para poder llegar a un acuerdo en ese sentido".

Con esto la ilusión que tenían algunos hinchas de ver la dupla Falcao-James en Millonarios se ha disipado por completo.

No obstante, la falta de ofertas por el capitán de la selección preocupa a los hinchas colombianos.

Pues el otro rumor era que iba a llegar a Atlético Nacional, pero la periodista de Win Sports Pilar Velásquez informó que desde la directiva del equipo confirmaron que no están buscando mediocampista.

Ahora la misión de James es buscar un equipo que le permita llegar en condiciones óptimas físicas al mundial que se va a disputar en junio de 2026.

