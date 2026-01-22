NTN24
Jueves, 22 de enero de 2026
Jueves, 22 de enero de 2026
James Rodríguez

Presidente de Millonarios aclaró los rumores de una posible llegada de James Rodríguez al plantel 'Embajador': "Hemos tenido esa intención"

enero 22, 2026
Por: Diana Pérez
James Rodríguez | Foto: EFE
James Rodríguez | Foto: EFE
No obstante, la falta de ofertas por el capitán de la selección preocupa a los hinchas colombianos.

Entre la incertidumbre de cuál será el próximo club del capitán de la selección Colombia, James Rodríguez, parece ser que su destino podría ser regresar a jugar a su país con uno de los equipos más grandes de la nación cafetera.

Los rumores han apuntado a que el mediocampista iría a Millonarias, en donde también está el otro gran referente de la selección Radamel Falcao García.

Sobre la posible llegada de James, el encargado de aclarar el panorama fue precisamente el presidente del club, Enrique Camacho.

En conversación con el programa 'Medio Tiempo' de Win Sports, el dirigente de los 'embajadores' comentó que siembre "hemos querido" un jugador de esa talla.

Camacho señaló: "Nosotros siempre hemos querido un jugador de la talla de James en el equipo y naturalmente sería un honor en algún momento poderlo vincular. Y hemos tenido esa intención, la hemos expresado".

o

El presidente de Millonarios continuó diciendo que: "Realmente sería maravillosa esa idea. Sin embargo, en este momento no estamos trabajando en ello porque tenemos el equipo completo y tenemos unas restricciones de presupuesto que hacen que de pronto no seamos tan ágiles para poder llegar a un acuerdo en ese sentido".

Con esto la ilusión que tenían algunos hinchas de ver la dupla Falcao-James en Millonarios se ha disipado por completo.

No obstante, la falta de ofertas por el capitán de la selección preocupa a los hinchas colombianos.

Pues el otro rumor era que iba a llegar a Atlético Nacional, pero la periodista de Win Sports Pilar Velásquez informó que desde la directiva del equipo confirmaron que no están buscando mediocampista.

Ahora la misión de James es buscar un equipo que le permita llegar en condiciones óptimas físicas al mundial que se va a disputar en junio de 2026.

xxx

 

Temas relacionados:

James Rodríguez

Millonarios

Futbolistas

Fútbol colombiano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El hombre que lideró el rescate de María Corina Machado está dispuesto a liberar a presos políticos o sacar de Venezuela a miembros del régimen que quieran desertar

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Si algo quiere evitar Estados Unidos en este momento es darle cualquier legitimidad a Delcy Rodríguez": analista tras designación de nueva encargada de negocios para Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Con firmas, activistas piden la liberación inmediata de los más de mil presos políticos de la dictadura en Cuba

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Bukele exporta su modelo de megacárcel a Costa Rica: ¿seguridad eficaz o un riesgo para los derechos humanos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ya basta de torturas. No son criminales, son presos políticos": madre de sobreviviente de cáncer detenido arbitrariamente por el régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué le depara al régimen cubano tras la captura de Nicolás Maduro?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump - AFP
Maduro capturado

"Hemos capturado al dictador forajido Nicolás Maduro, y el pueblo venezolano está muy contento": Trump desde Davos en donde presentó su nueva Junta de Paz

Diosdado Cabello - Foto EFE
Diosdado Cabello

"Perdiste porque aquí sigue gobernando la Revolución Bolivariana": Diosdado Cabello dice desafiante que, así haya caído Maduro, el régimen vive "un proceso"

Rodrigo Chaves y Nayib Bukele (EFE)
Costa Rica

Bukele exporta su modelo de megacárcel a Costa Rica: ¿seguridad eficaz o un riesgo para los derechos humanos?

Daniel Noboa - Gustavo Petro (AFP)
Gobierno de Colombia

Colombia responde a aranceles de Noboa: suspende la venta de energía a Ecuador y grava con el 30% a 20 productos de este país

María Corina Machado y familiares de presos políticos. (EFE)
María Corina Machado

"No es posible una transición con represión": María Corina Machado en entrevista para NTN24

Más de Deportes

Ver más
Marino Hinestroza, futbolista colombiano - Foto: EFE
Fútbol

Todo acordado para que Marino Hinestroza se sume a las filas del Vasco da Gama de Brasil

Desmayo de recogepelotas en el Abierto de Australia - Foto: AFP
Abierto de Australia

El calor intenso en el Abierto de Australia provocó el desmayo de una recogepelotas: las tenistas frenaron el encuentro para socorrerla

Stan Wawrinka y Novak Djokovic - AFP
Stan Wawrinka

"Estoy en paz": tenista ganador de múltiples torneos de Grand Slam tras anunciar que se retirará en 2026

Opinión

Ver más
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El encuentro

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Maduro baila durante un discurso - Foto AFP/ Maduro llega capturado a Nueva York - Foto EFE
Cae Maduro en Venezuela

Bailes públicos de Maduro hicieron que Estados Unidos tomara la decisión de "cumplir sus amenazas", dicen fuentes a The New York Times

Desplazados (Foto de referencia: World Vision)
Migrantes

Colombia registra 99.500 migrantes en tránsito y 84.000 desplazados forzados en 2025

Pedro Sánchez, presidente de España - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

Presidente del Gobierno de España asegura que operativo de EE. UU. en Venezuela “viola el derecho internacional"

Air Force One - Foto AFP
Donald Trump

Con Trump abordo, el Air Force One sufrió un inusual "problema eléctrico" y tuvo que regresar a la Casa Blanca para ser reemplazado por otro avión

Mike Johnson, Carlos A. Giménez, Lisa McClain y Steve Scalise - Foto AFP
Régimen venezolano

"No hay cambio de régimen, es un cambio de las acciones del régimen": legisladores de EE. UU. se pronunciaron sobre la captura de Maduro y lo que viene para Venezuela

Daniel Palacios, exministro del Interior de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"Petro no tiene ninguna intención de confrontar al régimen venezolano": Daniel Palacios sobre encuentro que tendría el presidente colombiano con Delcy Rodríguez

Nayib Bukele. Donald Trump y Nicolás Maduro - Fotos: AFP
Cae Maduro en Venezuela

“Sin la intervención de El Salvador y el presidente Nayib Bukele no habría sido posible”: exdiputada española sobre la operación que dio con la captura de Maduro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre